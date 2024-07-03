Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DUL MAAŞI KAÇ TL OLDU? %75,50,25 hisse ile dul ve yetim maaşı kaç para oldu?

Hayatını kaybeden sigortalıların yakınlarına sunulan bir güvence olan dul ve yetim aylıkları, yeni yılda yapılacak zamlarla birlikte gündemde yerini aldı. Emekli maaşlarına gelen artışlar, gözleri sosyal destek ödemelerine çevirirken, dul ve yetim aylıklarının da yeniden belirleneceği tarihi merakla bekleniyor.

2024 DUL VE YETİM MAAŞLARI TEMMUZDA NE KADAR OLACAK?

Zam dönemlerinde emekliler ile birlikte ölüm maaşı alan dul ve yetimlerin ödemeleri de artıyor.

Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ- Kur'lu ise 6 aylık enflasyon oranında, memur ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranında artışlar dul ve yetim maaşlarına eklenecek.