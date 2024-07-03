Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DUL MAAŞI KAÇ TL OLDU? %75,50,25 hisse ile dul ve yetim maaşı kaç para oldu?

Kimler Dul ve Yetim Aylığı Alabilir?
Dul aylığı, vefat eden sigortalı ile Medeni Kanun'a uygun olarak evli olan eşine bağlanıyor. Yetim aylığı ise yine cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm çocuklara veriliyor. Ancak, erkek çocuklarının yetim aylığı alabilecekleri süre eğitim durumlarına göre farklılık gösteriyor:
Eğitim görmeyen erkek çocuklar: 18 yaşına kadar,
Ortaöğretim gören erkek çocuklar: 20 yaşına kadar,
Yükseköğrenim gören erkek çocuklar: 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirler.
Kız çocukları için ise evli olmamak ve sigortalı bir işte çalışmamak koşuluyla yaş sınırlaması olmaksızın yetim aylığı alma hakkı bulunuyor.
Başvuru ve Ödeme Süreci
Dul ve yetim aylığına başvurmak için gerekli şartları taşıyanların ilgili kurumlara başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurunun ardından hak sahipliği onaylanan kişilere, sigortalının vefat ettiği ayı takip eden aybaşından itibaren aylık ödenmeye başlanıyor. Ancak, sigortalının prim borcu olması durumunda, aylık bağlanmadan önce bu borcun tamamının ödenmesi şartı bulunuyor.
Dul ve yetim aylığı, hayatın zorlukları karşısında geride kalanlara uzatılan bir yardım eli niteliğinde. Bu hak, vefat eden sigortalıların yakınlarının geleceğe daha güvenle bakabilmelerine olanak sağlayan önemli bir sosyal güvenlik unsuru olarak öne çıkıyor.