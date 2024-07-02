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65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU 2024? Temmuz zammı ile yaşlılık maaşı kaç TL oldu? Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman yatacak?

Gözler Temmuz ayında yapılacak memur maaş zammına çevrildi. Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alacak olan memurların maaş artışıyla birlikte 65 yaş aylığı alanlar da heyecanla yeni zam oranını bekliyor. Enflasyon tahminleri netleşmeye başlarken, 65 yaş aylığının 2024 yılında ne kadar olacağı ve yüzde kaç zam yapılacağı merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 10:21 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 10:21
65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU 2024? Temmuz zammı ile yaşlılık maaşı kaç TL oldu? Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman yatacak?

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Temmuz 2024'te memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte, gözler 65 yaş aylığına çevrildi. Milyonlarca emekli ve emekli yakını, "Yaşlılık aylığı ne kadar olacak?" sorusunun cevabını ararken, ödeme koşullarını sağlayanlar da "65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuyla bu önemli sosyal yardım imkanını araştırmaya başladı.

ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

65 yaş aylığı ise şuan 3504,84 lira olarak ödeniyor.

65 yaş aylığının memur zammı sonrasında 4205,80 liraya yükselmesi bekleniyor.

65 YAŞ AYLIĞI ŞARTLARI

Yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için devlet tarafından verilen 65 yaş aylığını almak için gerek kriterler şunlardır:

65 yaşın doldurulmuş olması,

Türk vatandaşı olunması,

Herhangi bir sosyal güvencenin bulunmaması,

Nafaka almamak,

Hiçbir geliri bulunmaması,

Sağlık sigortası olmaması,

Kişinin %40'ın üzerinde engelli olması,

Hane halkının ortalama gelirinin, asgari ücretin üçte birinden fazla olmaması. (941 Türk Lirası)

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU

65 yaş aylığı başvurusu için, kişi ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurmalıdır. Başvuran kişiye 'başvuru alındı' belgesi verilir. Başvurular 1 ay içinde sonuçlanır.

Başvuruda gereken evraklar:

2 adet vesikalık,

Fakirlik kâğıdı,

Vukuatlı nüfus kayıt belgesi,

Maaş alınmadığını belgeleyen resmi bir kâğıt,

Mal bildirimi,

Sağlık kurulundan alınan bir yaşlılık raporu,

Dilekçe.

65 YAŞ AYLIĞI SORGULAMA

65 yaş aylıkları PTT şubelerinden ödenmektedir. PTT gişelerinden ya da PTT kart alarak sıra beklemeden maaşınızı çekebilirsiniz.

Yaşlılık maaşı başvurunuzun sonucu merak ediyorsanız şu yöntemleri kullanarak sorgulama yapabilirsiniz:

E-devlet: turkiye.gov.tr üzerinden giriş yapıp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama' hizmetinden 65 yaş aylığı başvuru sonucunuzu kolayca öğrenebilirsiniz.

Telefon ile: Aile Bakanlığının ALO 144 numaralı sosyal yardım hattını arayarak başvuru sonucunuzu öğrenmeniz mümkün.

PTT şubeleri: Herhangi bir PTT şubesine kimliğinizle gittiğiniz takdirde 65 yaş aylığı başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

PTT web sitesi: PTT'nin internet bankacılığı sitesinden de sorgulama yapabilirsiniz. pttbank.ptt.gov.tr sitesinden giriş yapabilirsiniz.

SYD vakfı: Başvurduğunuz sosyal yardımlaşma vakfına giderek başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

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