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3600 ek gösterge, ev kadınlarına emeklilik, 2000 sonrasına kademeli emeklilik, taşerona kadro gelecek mi? Torba yasa son durum temmuz 2024!

Çalışma hayatında köklü değişiklikler öngören ve milyonları ilgilendiren Torba Yasa Meclis gündemine geldi. İçerisinde 3600 ek gösterge düzenlemesi, EYT sonrası gündemde olan ev kadınlarına emeklilik imkanı ve Bağ-Kur’lulara erken emeklilik gibi kritik maddeler bulunan yasa tasarısı, yasalaşması halinde milyonlarca kişinin hayatını etkileyecek. En çok merak edilen konuların başında ise yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve Resmi Gazete'de yayınlanıp yayınlanmadığı geliyor.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 14:35 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 14:35
3600 ek gösterge, ev kadınlarına emeklilik, 2000 sonrasına kademeli emeklilik, taşerona kadro gelecek mi? Torba yasa son durum temmuz 2024!

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Milyonlarca vatandaşı ve çalışma hayatını yakından ilgilendiren 86 maddelik Torba Yasa'nın 55 maddesi Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Gözler şimdi kalan 31 maddenin akıbetine çevrildi. Ekonomik düzenlemelerin yanı sıra sosyal içerikli düzenlemeleri de barındıran Torba Yasa'nın kalan maddelerinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

TORBA YASA 2024 SON DURUM

Torba yasa kalan maddeleri ile bekleniyor. 86 maddelik torba kanunda önemli bir adım kaydedilmiş ve birçok çalışma yürürlüğe girmişti. Özellikle ekonomi başlıklı emeklilik sistemine yönelik düzenlemeler için gözler Bakan Vedat Işıkhan'a dönmüş durumda.

3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar vatandaşların araştırmalarına konu olsa da hangisinin torba yasa maddeleri arasında olacağı bilinmiyor.

Ancak kademeli emeklilik araştırması yapanlara Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi:

"Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok."

BEKLENEN TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ

Beklenen maddeler netleşmezken ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi konu başlıkları konu başlıkları gündeme geliyor. Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklinde açıkladığı çalışma torba yasada olacak mı merak konusu.

İşte, konuşmadan bazı kesitler:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

TORBA YASA MECLİS'E GELDİ Mİ, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Torba yasanın kalan maddelerinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor ancak henüz tarih netlik kazanmadı. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yürürlüğe girmişti.

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