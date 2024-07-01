3600 ek gösterge, ev kadınlarına emeklilik, 2000 sonrasına kademeli emeklilik, taşerona kadro gelecek mi? Torba yasa son durum temmuz 2024!

Milyonlarca vatandaşı ve çalışma hayatını yakından ilgilendiren 86 maddelik Torba Yasa'nın 55 maddesi Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Gözler şimdi kalan 31 maddenin akıbetine çevrildi. Ekonomik düzenlemelerin yanı sıra sosyal içerikli düzenlemeleri de barındıran Torba Yasa'nın kalan maddelerinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...
TORBA YASA 2024 SON DURUM
Torba yasa kalan maddeleri ile bekleniyor. 86 maddelik torba kanunda önemli bir adım kaydedilmiş ve birçok çalışma yürürlüğe girmişti. Özellikle ekonomi başlıklı emeklilik sistemine yönelik düzenlemeler için gözler Bakan Vedat Işıkhan'a dönmüş durumda.
3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar vatandaşların araştırmalarına konu olsa da hangisinin torba yasa maddeleri arasında olacağı bilinmiyor.
Ancak kademeli emeklilik araştırması yapanlara Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi:
"Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok."