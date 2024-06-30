Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi taslağını iş dünyasına anlatacak! Yurt dışı çıkış harcı için 2 formül masada







Öte yandan SABAH'ın haberine göre; yurt dışı çıkış harcı için iki formül masada



Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti grubunun üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü vergi paketi kapsamında yurt dışına çıkış harcının da yükseltilmesi gündeme geldi.



Gelir İdaresi Başkanlığı 3 bin lira önerisinde bulundu, ancak AK Parti grubu buna sıcak bakmadı. Alternatif rakamlar üzerinde tartışmalar yapıldı. AK Partili milletvekillerinden yurt dışı çıkış harcının yükseltilmesiyle ilgili itirazlar geldi.



Bazı milletvekilleri parti yönetimine, "Harcın tümden kaldırılması gerekirken yükseltilmesi vatandaşta sıkıntı yaratabilir. Bunu yapacaksak da bazı grupları kapsam dışı bırakalım. Özellikle gençler konusunda çok hassas davranalım. Yapılan hazırlıklarda toplumun hassasiyetinin dikkate alınması gerekir" dedi. Bu görüşler üzerine yurt-dışı çıkış harcı ile ilgili iki alternatif üzerinde durulmaya başlandı. Bunlardan ilki 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1.000 ya da 1.500 liraya çıkartılması. Ancak öğrenciler, gençler, hacca gidenler, sınır ticareti yapanlar gibi bazı grupların bundan muaf tutulması gündeme geldi. Mevcut yasaya göre "Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunduğunu belgeleyen, ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demir yolu araçlarında, yurt dışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan görevliler ile 7 yaşını doldurmamış olanlardan" harç alınmıyor.



EKİM AYINA ERTELENEBİLİR



İkinci alternatif ise yurt dışı çıkış harcı ile ilgili maddelerin paketten çıkartılması yönünde olarak görüşüldü. Buna göre yaz ayları boyunca daha kapsamlı bir çalışma yapılacak.



Düzenleme ekim ayında Meclis açıldığında başka bir ekonomi paketi içinde gündeme getirilecek. Bu hafta yapılması beklenen Kabine toplantısının gündem maddelerinden biri de vergi paketi ve yurt dışı çıkış harcı olacak.