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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi taslağını iş dünyasına anlatacak! Yurt dışı çıkış harcı için 2 formül masada

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adalet ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmasını iş dünyasıyla paylaşacak. Bakan Şimşek, iş dünyasının yeni düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerini alacak. Öte yandan yurt dıiı çıkış harcı için de iki formül masada.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 06:59 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi taslağını iş dünyasına anlatacak! Yurt dışı çıkış harcı için 2 formül masada

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle 1 Temmuz Pazartesi günü reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, vergide adalet ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmasını paylaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergide adalet ve etkinliğin sağlanması, kayıt dışılığın azaltılması ve çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınması gibi amaçlarla hazırlanan taslak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ALINACAK

Yeni vergi taslağında vatandaşı doğrudan ilgilendiren hükümler bulunmuyor, pakette daha çok üretici, sanayici ve ihracatçılara ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Bu nedenle taslağın detaylarını reel sektörün önde gelen kuruluşlarıyla paylaşacak olan Şimşek, iş dünyasının yeni düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerini alacak.

Pakette yer alan çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, doğrudan vergi- lerin payını artırmak için yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi gibi uygulamalar konusundaki detaylar reel sektör temsilcilerine anlatılacak.



BAKANLIKTA YAPILACAK

Şimşek'in iş dünyası temsilcileriyle buluşması pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşecek.

Toplantıya, TOBB, TİM, MÜSİAD, DEİK, ASKON, TÜRKONFED, TÜRMOB, TÜSİAD ve YASED gibi kuruluşların başkan ve yöneticileri katılacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan taslak vergi çalışması, iş dünyasının görüşlerinin alınmasının ardından hükümet ve partinin ilgili organlarına iletilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütülen düzenleme çalışmalarının, Orta Vadeli Program'da yer alan hedefler doğrultusunda gelecek dönemde devam etmesi öngörülüyor.

Bu paketlerle vergi sistemindeki etkinliğin artırılması da amaçlanıyor.




Öte yandan SABAH'ın haberine göre; yurt dışı çıkış harcı için iki formül masada


Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti grubunun üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü vergi paketi kapsamında yurt dışına çıkış harcının da yükseltilmesi gündeme geldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı 3 bin lira önerisinde bulundu, ancak AK Parti grubu buna sıcak bakmadı. Alternatif rakamlar üzerinde tartışmalar yapıldı. AK Partili milletvekillerinden yurt dışı çıkış harcının yükseltilmesiyle ilgili itirazlar geldi.

Bazı milletvekilleri parti yönetimine, "Harcın tümden kaldırılması gerekirken yükseltilmesi vatandaşta sıkıntı yaratabilir. Bunu yapacaksak da bazı grupları kapsam dışı bırakalım. Özellikle gençler konusunda çok hassas davranalım. Yapılan hazırlıklarda toplumun hassasiyetinin dikkate alınması gerekir" dedi. Bu görüşler üzerine yurt-dışı çıkış harcı ile ilgili iki alternatif üzerinde durulmaya başlandı. Bunlardan ilki 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1.000 ya da 1.500 liraya çıkartılması. Ancak öğrenciler, gençler, hacca gidenler, sınır ticareti yapanlar gibi bazı grupların bundan muaf tutulması gündeme geldi. Mevcut yasaya göre "Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunduğunu belgeleyen, ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demir yolu araçlarında, yurt dışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan görevliler ile 7 yaşını doldurmamış olanlardan" harç alınmıyor.

EKİM AYINA ERTELENEBİLİR

İkinci alternatif ise yurt dışı çıkış harcı ile ilgili maddelerin paketten çıkartılması yönünde olarak görüşüldü. Buna göre yaz ayları boyunca daha kapsamlı bir çalışma yapılacak.

Düzenleme ekim ayında Meclis açıldığında başka bir ekonomi paketi içinde gündeme getirilecek. Bu hafta yapılması beklenen Kabine toplantısının gündem maddelerinden biri de vergi paketi ve yurt dışı çıkış harcı olacak.

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