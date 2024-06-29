Kısa adı FATF olan Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'nin mali suçlarla mücadele ettiğine karar verdi. Eylem planını tamamladığına hükmetti. Gri listeden çıkarıldığını bildirdi. Peki şimdi ne olacak? Öncelikle yabancı yatırımın akışı hızlanacak. TL'ye ilgi artacak. Borsa değerlenecek. Enflasyonla mücadelede büyük etki olacak. Sınır ötesi işlemler kısıtlanmayacak.

GRİ LİSTE NEDİR?

Ülkelerin, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelesini değerlendiren, bu konuda rapor verip yatırımcıları caydıran sistemdir.

'GRİ'YE SON!

Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıktı. Karar sonrası ülkemize sermaye akışının hızlanması bekleniyor.

Türkiye, dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıktı. Singapur'un iki yıl süreyle üstlendiği dönem başkanlığında bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet yürüten FATF Genel Kurulu tamamlandı. OECD'nin açıklamasına göre, FATF Genel Kurulu iki ülkeyi 'gri liste' olarak tabir edilen 'artırılmış izleme sürecinden' çıkardı. Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200'ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katıldı.

'BAŞARDIK' MESAJI

FATF'ın kararını duyurduğu Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, karardan önce paylaşım yaparak Türkiye'nin gri listeden çıktığının sinyalini verdi. Sosyal medya üzerinden "Başardık" ifadelerini kullanan Şimşek bir de Türk bayrağı paylaştı.

ŞİMDİ NELER DEĞİŞECEK?

Finansal sisteme güven artacak.

Uluslararası kaynak girişi ivmelenecek.

Borçlanma maliyetleri düşecek.

TL cinsi varlıklara ilgi artacak.

Uluslararası piyasalarda itibar perçinlenecek.

Yabancı-ların Türk firmalarla çalışma isteği artacak.

Yeni yurt dışı ortaklıklar ve pazarlıkların önü açılacak.

SİSTEME GÜVEN ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı da karar sonrası açıklama yaptı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız ile tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini kararlılıkla yürütecektir."

KAYNAK GİRİŞİ ARTACAK

Yardımcısı Cevdet Yılmaz, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye gri listeden çıkmıştır. Uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni güçlenmiştir" ifadesini kullandı.

YERİMİZ SAĞLAMLAŞIYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da uygulanan ekonomi politikalarının, Türkiye'nin uluslararası alandaki güvenirliliğini ve ekonomik istikrarını pekiştirmeye devam ettiğini belirterek, "Gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden oldu" dedi.



MOODY'S: YATIRIMLAR ÇOĞALACAK

MOODY'S Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor" dedi.