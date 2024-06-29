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Takvim belli oldu! Türksat 6A ne zaman uzaya gönderilecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uydunun Türk mühendisinin alın teriyle geliştirildiğini belirterek, “Ülkemiz kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak, Türk haberleşme uydularının erişimi 4.5 milyar insanı aşacak” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Haziran 2024 Güncelleme 29 Haziran 2024, 07:03
Takvim belli oldu! Türksat 6A ne zaman uzaya gönderilecek?

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı, Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya göndereceklerini söyledi. Uydunun, SpaceX tarafından Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini anımsatan Uraloğlu, "Fırlatma sürecinin başarılı şekilde tamamlanması ve uydunun roketten ayrılması sonrasında yaklaşık 70'inci dakikada Türksat 6A uydumuzdan ilk sinyalin alınmasını bekliyoruz" dedi.

TESTLER 1 AY SÜRECEK
İlk sinyalin alınmasının önem taşıdığını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu: "Fırlatmanın ardından TÜRKSAT 6A, kimyasal itki sistemiyle yola çıkacak. Uydunun başarıyla uzaya gönderilmesi sonrasında istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğu başlayacak. Yolculuğun tamamlanmasıyla uydumuzun yörünge testlerine başlaması öngörülüyor. Uydunun, yörüngeye ulaşmasına müteakip en az 1 ay sürecek testlerin ardından da Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçmesini planlıyoruz."

35 BİN KM MESAFEDE
Mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A'nın, Türkiye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağına dikkati çeken Uraloğlu, uydunun 1 aylık yolculuğunun ardından dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacağını aktardı. Uraloğlu, Türksat 6A'nın 8.4 kilovat güce sahip olduğunu belirtti.

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