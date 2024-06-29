Şehit yakını-engelli indirimli uçacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet arasında yapılan anlaşmayla tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, malul ve malul yakınları iç hat ile KKTC seferlerinde yüzde 50, dış hatta yüzde 20, engelliler ise iç hat ve KKTC uçuşlarında yüzde 20, dış hatta yüzde 25 indirimli uçabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her daim yanlarında olduk. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise indirimlerin dün itibariyle uygulanmaya başladığını belirtti.

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