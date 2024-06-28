Yapay zeka Togg’u seçti

Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oyları sonucunda 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçilen Togg T10X, yapay zeka uygulaması ChatGPT tarafından aynı kriterlerle yapılan değerlendirmede de birinci seçildi.

Yarışmada finale kalan 7 otomobil arasında 'tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyatdeğer oranı' açısından değerlendirilen T10X, 2 bin 630 puanla ödülün sahibi olmuştu. Bu seçim ChatGPT'ye de yaptırıldı. Yarışma kuralları gereği 250 puanı 7 finalist araca dağıtması gerektiği, bir araca en fazla 100, en az 10 puan verilebileceği bilgisi işlendi. Yapay zekanın değerlendirmesi sonucunda, Togg T10X, 100 tam puan alarak birinci oldu.



EN DEĞERLİ MARKALAR LİSTESİNDE

Togg, Brand Finance tarafından yayımlanan Türkiye'nin En Değerli Markaları listesine, T10X'i kullanıcılarla buluşturduğu ilk yılında 182 milyon dolar marka değeriyle 20'nci sıradan girdi.