Sunar Yatırım’dan ihracat başarısı

Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçısı 2023 araştırmasında Sunar Yatırım'ın 3 şirketi yer aldı. Elita Gıda, Sunar Pazarlama ve Sunar Mısır şirketleri, performanslarıyla Türkiye'ye en fazla ihracat geliri kazandıran 1000 firma arasına girmeyi başardı.

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, başarıda inovatif ürünlerin, yeni yatırımların ve sürdürülebilirlik çalışmalarının etken olduğunu söyledi. Çomu, grup şirketlerinin son yıllarda katma değeri yüksek üretime daha fazla önem verdiğini belirtti.