Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 660 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı

Türkiye'de Kurban Bayramı'nı da içine alan 15-22 Haziran döneminde toplam 659 milyon 257 bin 964 litrelik benzin ve motorin satışı yapıldı. 8 günlük tatilde 473 milyon 307 bin 998 litre motorin, 185 milyon 949 bin 966 litre de benzin tüketildi.

Bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkanlar, araçlarının depolarını motorin türünde en çok 20 Haziran Cuma günü doldururken, 15 Haziran Cumartesi günü ise benzinde en çok alım yaptı. Söz konusu günlerde 76 milyon 513 bin 69 litre motorin ve 31 milyon 371 bin 836 litre benzin satışı yapıldı. Türkiye'de 15-22 Haziran süresince yaklaşık 9 milyar 616 milyon 667 bin liralık benzin ve motorin satışı gerçekleştirildi. Bu dönemde motorinin litre fiyatı yaklaşık 41.7, benzinin litre fiyatı ise yaklaşık 41.3 lira seviyesinde seyretti.