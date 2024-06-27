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İslam Memiş "Temmuz'da başlayacak" diyerek açıkladı: Çeyrek ve gram altın... Yılın son düşüşleri!

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TL birikimi olanlar için altın yatırımına dair kritik tavsiyeler verdi. Altın fiyatları ve yatırım ipuçları hakkında detaylar burada...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 11:26 Güncelleme 28 Haziran 2024, 11:26
İslam Memiş Temmuz’da başlayacak diyerek açıkladı: Çeyrek ve gram altın... Yılın son düşüşleri!

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Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son değerlendirmesinde altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu. Memiş, TL birikimi olan yatırımcıların altın alımı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. İşte uzman ismin açıklamaları...

DOLAR YUKARI YÖNLÜ DEVAM EDER

"Dolar TL kuru 32.85 kuruş. Dolar uluslararası piyasalarda değerleniyor. Dolar endeksi 105.65 dolarda. Değer artışı sürüyor. Yukarıda 105.85 dolar direnci var. Endekste bir satış bekliyorum. Dikkat edin. Uluslararası piyasalarda dolarda karşısındaki varlıklarda da satışlar gördük. Dolar güçlü durduğu için euro/TL kuru da 35 lira altına sarkmadı. Yukarı yönlü hareketlerine devam eder diye tahmin ediyorum bu hafta."

YILIN SON DÜŞÜŞLERİ

"Bu haftaki ons altın ve ons gümüşte düşüş beklentim vardı. Düşüşleri gördük. Ons altında 2280 doları takip edeceğimizi söyledim. Bu haftayı da altın yatırımcısının iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledim. Altın ve gümüşte yükseliş yolculuğu var. Bu haftaki düşüşler yılın son düşüşleri. Bu haftayı iyi değerlendirin. 2293 dolara kadar gerileyen ons altın gördük. Beklentimiz hemen hemen gerçekleşti. 2300 dolara yerleştikten sonra temmuzda yükseliş yolculuğu başlayacak. Ardından 2600 dolar ve 3000 dolara kapıların açıldığı bir yükseliş bekliyorum."

KENDİMİ RİSKE ATMAM

"Ons gümüşte de 28.80 dolar beklentimiz gerçekleşti. Şu anda 28.85'te ons gümüş. Burada da dip seviyeler görüldü. 37 dolar seviyelerini bekleyeceğiz ons gümüşte. Bundan sonra yukarı yönlü hareketlerde agresif yükselişler görünce benim için şaşırtıcı olmayacaktır."



"Gram altın yatırımcısına ons altını takip edin uyarılarım vardı. Gram altın 2485 lirada. Tekrar 2500 altına sarktı. Alır mıyım? Ben alırım. Aşağıda da 2470 lira gibi bir alanı var ama ben kendimi riske atmam. Yıl sonuna kadar sessizce bekleyen bir yatırımcı olurum ben pozisyon kapatıp. Dünyanın farklı ülkelerinden haber akışları geliyor riske dair, kendimi güvende hissetmek için buradan pozisyonumu kapatırdım."

GÜMÜŞ ALMAK İSTEYENLER DİKKAT

"Gümüş almak isteyen de TL ile gram gümüş alabilir. Beklentim 37 lira çünkü. 34 lira ilk ana direnç olacak. Gümüş almak isteyen bu fiyatlar uygun."

🔴 CANLI ALTIN KURU

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