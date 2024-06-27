TCMB faiz kararı sonrası altın, dolar, euro kaç TL olacak? 27 Haziran Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın yükselecek mi?

Borsa İstanbul , bayram öncesinde 10.000 puan seviyesinin altını test etti. Yatırımcıların yeni para girişi için henüz tam toparlanamadığı gözleniyor. Piyasanın bu haftayı yatay seyirde sürdürmesi bekleniyor. Gri listeden çıkış, yabancı yatırımcı girişini ve yükselişi hızlandırabilir.

Altın, önceki hafta ABD tahvil getirilerindeki düşüşle yükselişe geçmişti. Önümüzdeki günlerde yoğun ABD veri akışını takip edeceğiz. Gram altın için 2.500 TL ve üzeri beklenti devam ediyor. 2.400 TL'nin aşağısı alım fırsatı olabilir. 2.500 TL seviyesinin aşılması halinde ise 2.650 TL, ardından 2.830 TL seviyelerini takip edebiliriz.

Dolar/TL'de 33 Lira Seviyesi Görüldü!

Dolar kurunda ise yatay pozitif seyir ile dün yeniden 33 TL üzerinin test edildiğini gördük. Türk lirası faizleri cazibesini sürdürürken, gri liste konusunun netleşmemiş olması hızlı değişebilecek bir kur riski anlamına geliyor. Ticaret açığımızın artması da kur riskini artırıyor. Mayıs ayı enflasyonu aylık ve yıllık bazda artış gösterdi. Haziran ayı enflasyon verisi 3 Temmuz'da açıklanacak.

Faiz Kararı Piyasaları Nasıl Etkiler?

Merkez Bankası'nın faiz kararı, dolar/TL kurunun, Borsa İstanbul'un ve gram altının yönünü belirleyecek önemli bir etken olacak. Faizin sabit kalması veya sürpriz bir şekilde indirilmesi, piyasaların hareketini büyük ölçüde etkileyecektir.