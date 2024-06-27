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TCMB faiz kararı sonrası altın, dolar, euro kaç TL olacak? 27 Haziran Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın yükselecek mi?

Bugün saat 14:00'te Merkez Bankası'nın açıklayacağı Haziran ayı faiz kararı, piyasalar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Mevcut politika faizi %50 seviyelerinde bulunurken, uzmanlar ve yatırımcılar olası bir faiz indirimi veya sabitlemenin piyasaları nasıl etkileyeceğini tartışıyor.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 08:44 Güncelleme 27 Haziran 2024, 08:44
TCMB faiz kararı sonrası altın, dolar, euro kaç TL olacak? 27 Haziran Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın yükselecek mi?

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Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı, piyasaların gözü kulağı oldu. Mevcut politika faizi %50 seviyelerinde bulunuyor ve piyasalar bu toplantıda faizin sabit kalmasını bekliyor.

Beklentiler: Sabit Faiz ve Sürpriz Olasılığı

Ekonomist Tuğba Ekin'e göre, anketlerden gelen veriler, politika faizinin sabit kalacağına işaret ediyor. Ancak, yıl sonu enflasyon beklentilerindeki sınırlı geri çekilme ve enflasyonun bileşik faiz getirisinden düşük kalması, faiz kararında sürpriz olasılığını da beraberinde getiriyor.

Yıl Sonu İndirimi Mümkün mü?

Yıl sonuna doğru faiz indirimi ihtimali konusunda ise piyasada farklı görüşler hakim. Bazı kesimlerin yılın son çeyreğinde indirim beklediği, bazılarının ise 2024 yıl sonuna kadar indirim görmeyeceğini düşündüğü belirtiliyor. Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında baz etkisiyle yıllık enflasyonda düşüş bekleniyor. Enflasyondaki düşüş, yılın son çeyreğinde faiz indirimi beklentilerini güçlendirebilir.

Borsa ve Altında Beklentiler

Borsa İstanbul, bayram öncesinde 10.000 puan seviyesinin altını test etti. Yatırımcıların yeni para girişi için henüz tam toparlanamadığı gözleniyor. Piyasanın bu haftayı yatay seyirde sürdürmesi bekleniyor. Gri listeden çıkış, yabancı yatırımcı girişini ve yükselişi hızlandırabilir.

Altın, önceki hafta ABD tahvil getirilerindeki düşüşle yükselişe geçmişti. Önümüzdeki günlerde yoğun ABD veri akışını takip edeceğiz. Gram altın için 2.500 TL ve üzeri beklenti devam ediyor. 2.400 TL'nin aşağısı alım fırsatı olabilir. 2.500 TL seviyesinin aşılması halinde ise 2.650 TL, ardından 2.830 TL seviyelerini takip edebiliriz.

Dolar/TL'de 33 Lira Seviyesi Görüldü!

Dolar kurunda ise yatay pozitif seyir ile dün yeniden 33 TL üzerinin test edildiğini gördük. Türk lirası faizleri cazibesini sürdürürken, gri liste konusunun netleşmemiş olması hızlı değişebilecek bir kur riski anlamına geliyor. Ticaret açığımızın artması da kur riskini artırıyor. Mayıs ayı enflasyonu aylık ve yıllık bazda artış gösterdi. Haziran ayı enflasyon verisi 3 Temmuz'da açıklanacak.

Faiz Kararı Piyasaları Nasıl Etkiler?

Merkez Bankası'nın faiz kararı, dolar/TL kurunun, Borsa İstanbul'un ve gram altının yönünü belirleyecek önemli bir etken olacak. Faizin sabit kalması veya sürpriz bir şekilde indirilmesi, piyasaların hareketini büyük ölçüde etkileyecektir.

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