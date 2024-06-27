1998-2005-2008 SGK girişi olanlara taze emeklilik fırsatı! 3600 ila 4500 gün primi olan 1 taşla 2 kuş vuracak

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Yeni sistem, emeklilik için gereken süreyle birlikte, emeklilikte elde edilecek maaş miktarını da hesaplayan bir kazanç çizelgesi içeriyor. Bu sayede, ne kadar sürede emekli olacağınızı ve ne kadar maaş alacağınızı önceden planlayabileceksiniz. Detaylar için ne yapmalısınız?

Erken Emeklilik Kapısı Aralanıyor: İşte Yeni Hesaplamalar!



Emeklilik hayali kuranlar için heyecan verici haberler var! Artık herkes kendi şartlarına göre, daha erken bir emeklilik planı yapabiliyor.

SGK'nın yeni düzenlemeleri, özellikle 1997-2008 yılları arasında sigorta girişi yapanlar için önemli avantajlar sunuyor. Bu dönemde sigorta başlangıcı olanlar için yaştan emeklilik imkanı, 10-11-12 yıl çalışma ile mümkün hale geliyor.