Togg ilk yılında devler liginde

Ürettiği ilk akıllı cihazı T10X ile Türkiye elektrikli otomobil pazarında lider olan Togg, faaliyete geçtiği ilk yıl Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının arasına girdi. Togg, 2023'te kaydettiği 24.3 milyar liralık satış geliriyle İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından dün açıklanan İSO 500 listesine 42'nci sıradan girmeyi başardı.

19 BİN 583 ADET SATTI

Togg, Ekim 2022'de üretime başlarken, ilk satışlar 2023 yılının Mart ayında yapılmıştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre; 2023'te 19 bin 583 adet Togg satışı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan Togg, 25 Haziran'da kuruluşunun 6'ncı yılını doldurdu. Togg'un yerlilik oranı üretim başlangıcında yüzde 51'in üzerindeyken, 3 yıl içinde bu oran yüzde 68'e ulaştı. Batarya üretim tesisinin bu yıl içinde tamamlanması beklenirken, batarya üretiminin 2025'te başlaması hedefleniyor. Bir fastback model olan T10F'in, Türkiye'de bu yıl sonundan itibaren siparişe açılması, gelecek yılın başından itibaren de kullanıcılarına teslim edilmeye başlanması bekleniyor. T10X modelinin Avrupa'da bu yıl sonunda ön siparişe açılması hedeflenirken, gelecek yılın başından itibaren T10X ve T10F modellerinin birlikte Avrupa'da satışa sunulacağı öngörülüyor.



DEVLERİN SATIŞLARI 6.4 TRİLYONA ÇIKTI

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'na göre, Tüpraş üretimden satışlarda 484.2 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, 2022'de üçüncü sırada olan Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Star Rafineri ise 226.8 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu. En büyük 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları geçen yıl 2022'ye göre yüzde 42.1 artarak 6 trilyon 375 milyar liraya yükseldi.