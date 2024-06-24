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SSK SGK yaş gün tablosuna revize geldi! 1994-2008 sonrası 3900-5600 primde yeni koşullar

Erken emeklilik birçok kişinin hayallerini süsleyen bir olasılık olarak ön plana çıkıyor. Bu süreçte, sigorta başlangıç tarihi oldukça kritik bir role sahiptir. İş hayatına atılan ilk adım ve sosyal güvenlik primlerinin ödenmeye başlandığı bu önemli tarih emeklilik şartlarının temelini oluşturur. Günümüzde belli koşulları sağlayan bireyler için standart emeklilik şartlarından daha esnek alternatifler sunulmaktadır.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 16:33 Güncelleme 24 Haziran 2024, 16:33
SSK SGK yaş gün tablosuna revize geldi! 1994-2008 sonrası 3900-5600 primde yeni koşullar

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çeşitli erken emeklilik şartları belirlemiş durumda. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresi bulunan kişiler için çeşitli istisnai durumlar göze çarpmaktadır. Ancak bu başvuruların zamanında ve doğru bir şekilde yapılması büyük önem taşır. SGK tarafından belirlenen emeklilik şartları, kişinin sigorta başlangıç tarihine ve çalışma geçmişine göre değişkenlik gösterir.

YAŞTAN EMEKLİLİK FIRSATLARI

Prim günü yetersiz olan ancak belirli bir yaşa ulaşmış bireyler için "yaştan emeklilik" imkanı bulunmaktadır. İlk sigortalılık tarihi bu durumda belirleyici bir faktördür.

Örneğin, 3600 gün prim ödemiş ve yaş kriterlerini karşılayan bireyler bu haktan faydalanabilirler. Bu, özellikle yeterli prim gününe ulaşamamış fakat yaş şartını tamamlayan kişiler için önemli bir fırsat sunar.

İLK SİGORTALILIK TARİHİNİN ÖNEMİ

Erken emeklilik düşünenler için ilk sigortalılık tarihi hayati önem taşır. Belli bir tarihten önce sigortalı olan kadın ve erkekler, 3600 gün prim ve belirli bir yaş şartını yerine getirerek emeklilik hakkı kazanabilir.

SONRADAN SİGORTALI OLANLAR İÇİN KOŞULLAR

Daha sonra sigortalı olan bireyler de benzer şartlar altında emekli olabilirler. Bu grup için genellikle 3600 gün prim yanında 15 yıl sigortalılık süresi ve yaş kriteri de aranmaktadır.

12.5 YIL PRİM İLE EMEKLİLİK KOŞULLARI

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan SSK'lılar için durum biraz daha farklıdır.

Bu dönemde sigortalı olanlar için emeklilik için gereken prim günü 4500 gün yani yaklaşık 12.5 yıl prim ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

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