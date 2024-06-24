SSK SGK yaş gün tablosuna revize geldi! 1994-2008 sonrası 3900-5600 primde yeni koşullar

İLK SİGORTALILIK TARİHİNİN ÖNEMİ Erken emeklilik düşünenler için ilk sigortalılık tarihi hayati önem taşır. Belli bir tarihten önce sigortalı olan kadın ve erkekler, 3600 gün prim ve belirli bir yaş şartını yerine getirerek emeklilik hakkı kazanabilir.

SONRADAN SİGORTALI OLANLAR İÇİN KOŞULLAR Daha sonra sigortalı olan bireyler de benzer şartlar altında emekli olabilirler. Bu grup için genellikle 3600 gün prim yanında 15 yıl sigortalılık süresi ve yaş kriteri de aranmaktadır.

12.5 YIL PRİM İLE EMEKLİLİK KOŞULLARI 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan SSK'lılar için durum biraz daha farklıdır.

Bu dönemde sigortalı olanlar için emeklilik için gereken prim günü 4500 gün yani yaklaşık 12.5 yıl prim ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.