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Inditex indirimi tarihi 2024! INDITEX İNDİRİMİ ne zaman, saat kaçta başlayacak? Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius...

İspanyol moda devi Inditex'in 2024 yaz indirimleri heyecanla bekleniyor. Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius gibi popüler markaları bünyesinde barındıran Inditex, indirim tarihini duyurdu. İşte Inditex tarafından Haziran 2024 tarihinde yapılacak indirim hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 17:15 Güncelleme 26 Haziran 2024, 17:16
Inditex indirimi tarihi 2024! INDITEX İNDİRİMİ ne zaman, saat kaçta başlayacak? Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius...

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Inditex'in indirimleri genellikle yıl boyunca farklı dönemlerde düzenleniyor ve tarihleri önceden belirlemek zor olabiliyor. Genellikle büyük indirim dönemleri yaz aylarında ve yıl sonunda gerçekleşiyor.

INDITEX İNDİRİMİ NE ZAMA?

Inditex'in bu yılki indirimi 26 Haziran Çarşamba günü başlayacak. İndirim saatleri, oranları ve indirime girecek ürünler mağazalara ve stok durumuna göre değişiyor. %70'e varan indirimli ürünler hem mağazada hem online uygulamada hem de web sitesinden satışa sunulacak.

INDITEX MARKALARI NELER?

Inditex dünyanın en büyük moda dağıtımı gruplarından biri. Sekiz ticari formata sahiptir. Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ve Uterqüe inditex markaları arasında yer almaktadır.

Bershka: 26 Haziran 2024 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında seçili ürünlerde geçerli, stoklarla sınırlı indirimler olacak.

Oysho: 26 Haziran 2024 tarihinde mobil uygulamada saat 18:00'de, web sitesinde saat 19:00'da başlayacak; 27 Haziran 2024 tarihinde mağazalarda da indirimler olacak.

Zara: 26 Haziran 2024 tarihinde uygulamada saat 20:00'de, internet sitesinde saat 21:00'de başlayacak; 27 Haziran 2024 Perşembe günü mağazalarda indirimler devam edecek.

Pull & Bear: 26 Haziran 2024 tarihinde uygulamada saat 17:00'de, web sitesinde saat 18:00'de başlayacak ve 26 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek; 27 Haziran 2024 Perşembe günü mağazalarda %50'ye varan indirimler olacak.

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