Inditex indirimi tarihi 2024! INDITEX İNDİRİMİ ne zaman, saat kaçta başlayacak? Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius...

INDITEX İNDİRİMİ NE ZAMA?

Inditex'in bu yılki indirimi 26 Haziran Çarşamba günü başlayacak. İndirim saatleri, oranları ve indirime girecek ürünler mağazalara ve stok durumuna göre değişiyor. %70'e varan indirimli ürünler hem mağazada hem online uygulamada hem de web sitesinden satışa sunulacak.