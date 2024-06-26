6390 TL çocuklu ailelere ödeniyor! Temmuz ayında başvuranın hesabına aktarılacak

"Başvuru sonrası aile hakkında araştırma ve inceleme yapılır. Ailenin ekonomik ve sosyal şartları değerlendirilirken bölgesel şartlar, ailenin yaşadığı çevre, sosyal destek sistemleri, ailenin gelirleri, çocukların aile içindeki yeri, okula devam durumları, çocukların korunma ihtiyacı içinde olup olmadıkları, ailenin sorunlar ile bahşetme kabiliyeti, aile içinde bireylerin iletişimleri, yaşanılan yerin fiziki koşulları gibi hususlar göz önünde bulundurulmaktadır."

"SED kapsamında olmadığı değerlendirilen kişilere smail veya yazılı ortamda bilgi verilmektedir. Başvuru sonrası yapılan inceleme sonucu uygun görülmeyen ailelere, yönetmelik kapsamı dışında olan yetişkinlere ve çocuğu olmayan ailelere, SED desteği verilememekte bu aileler ayni ve nakdi yardıma ihtiyaç duyuyor iseler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yönlendirilmektedir"

b) Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

c) Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

d) Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanların çocukları ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.