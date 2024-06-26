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6390 TL çocuklu ailelere ödeniyor! Temmuz ayında başvuranın hesabına aktarılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu okula giden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek programı kapsamında Temmuz ayında destek ödemelerini artırıyor. Enflasyon rakamları doğrultusunda yapılan zamla birlikte, ihtiyaç sahibi ailelere verilecek destek miktarı 6,390 TL'ye yükselecek.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 19:07 Güncelleme 26 Haziran 2024, 19:07
6390 TL çocuklu ailelere ödeniyor! Temmuz ayında başvuranın hesabına aktarılacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu okula giden ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı çerçevesinde önemli bir adım attı. Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak yeni düzenleme ile birlikte, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan destek ödemelerinde önemli bir artış gerçekleştirilecek.

Özellikle enflasyon oranları doğrultusunda belirlenen zamla beraber, SED yardımı miktarı yüzde 20 civarında artırılacak. Böylece, ihtiyaç sahibi ailelere verilecek destek miktarı 6,390 TL olarak belirlendi. Bu destekler, çocukların eğitim süreçlerinin aksamadan devam etmesini sağlamayı hedefliyor.

Başvuru süreci ise internet üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılabilecek. Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde ailenin ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alınacak olup, başvuruların kabul edilmesi durumunda Temmuz ayı itibarıyla ödemelere başlanacak.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ

"Başvuru sonrası aile hakkında araştırma ve inceleme yapılır. Ailenin ekonomik ve sosyal şartları değerlendirilirken bölgesel şartlar, ailenin yaşadığı çevre, sosyal destek sistemleri, ailenin gelirleri, çocukların aile içindeki yeri, okula devam durumları, çocukların korunma ihtiyacı içinde olup olmadıkları, ailenin sorunlar ile bahşetme kabiliyeti, aile içinde bireylerin iletişimleri, yaşanılan yerin fiziki koşulları gibi hususlar göz önünde bulundurulmaktadır."

"SED kapsamında olmadığı değerlendirilen kişilere smail veya yazılı ortamda bilgi verilmektedir. Başvuru sonrası yapılan inceleme sonucu uygun görülmeyen ailelere, yönetmelik kapsamı dışında olan yetişkinlere ve çocuğu olmayan ailelere, SED desteği verilememekte bu aileler ayni ve nakdi yardıma ihtiyaç duyuyor iseler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yönlendirilmektedir"

SED YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

b) Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

c) Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

d) Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanların çocukları ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci için e-Devlet kapısını kullanarak adımları takip etmek gerekiyor Başvuruların kabul edilmesi halinde ödemeler Temmuz ayında başlayacak. Eğer başvuru yapmak isterseniz, e-Devlet üzerinden gerekli bilgileri ve adımları bulabilirsiniz.

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