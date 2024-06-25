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Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri açıkladı! Türkiye'ye 5 ayda 17 milyonu aşkın yanıt

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye toplamda 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçiyi ağırlayarak turizmde önemli bir başarıya imza attı.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 10:39 Güncelleme 25 Haziran 2024, 10:39
Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri açıkladı! Türkiye’ye 5 ayda 17 milyonu aşkın yanıt

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'yi ziyaret edenlerin 15 milyon 784 bin 213'ü yabancılardan oluştu. Ocak-Mart yurt dışı ikametli vatandaş istatistiklerine göre 2 milyon 24 bin 865 Türk vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti.

Böylece toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 809 bin 78'e ulaştı. 2024 yılı Mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 14 artış göstererek 5 milyon 130 bin 119 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,47 artış sağladı.



EN ÇOK TURİST ALMANYA'DAN
Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Rusya Federasyonu yüzde 15,32 artış ve 739 bin 17 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı.

Almanya yüzde 18,12 artışla 729 bin 505 ziyaretçi gönderirken, Birleşik Krallık yüzde 21,62 artışla 550 bin 592 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Polonya takip etti.



Bu yılın ilk 5 aylık döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı.

Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.

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