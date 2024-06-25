Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri açıkladı! Türkiye’ye 5 ayda 17 milyonu aşkın yanıt

Almanya yüzde 18,12 artışla 729 bin 505 ziyaretçi gönderirken, Birleşik Krallık yüzde 21,62 artışla 550 bin 592 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Polonya takip etti.





Bu yılın ilk 5 aylık döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı.

Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.