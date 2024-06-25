22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altını olanlar buraya! Darphane’de üretimi işte böyle yapılıyor

Darphanede altın üretimi titiz aşamaları kapsayan bir süreçten geçer. Altın ilk olarak dökümle 22 ayar rulo haline getirilir. Ardından hadde işlemi ile altın inceltilir ve doğrama bölümünde istenilen ebatta pullara dönüştürülür. Her bir altın pulu titizlikle tartılır ve standart ağırlığa ulaşması durumunda tavlanma işlemine geçilir. Tavlama işlemi altını istenen yumuşaklığa getirerek baskı bölümüne hazırlar ve bu aşama ürünün son halini alması için kritik öneme sahiptir.