22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altını olanlar buraya! Darphane’de üretimi işte böyle yapılıyor

Darphanede altın üretimi titiz aşamaları kapsayan bir süreçten geçer. Altın ilk olarak dökümle 22 ayar rulo haline getirilir. Ardından hadde işlemi ile altın inceltilir ve doğrama bölümünde istenilen ebatta pullara dönüştürülür. Her bir altın pulu titizlikle tartılır ve standart ağırlığa ulaşması durumunda tavlanma işlemine geçilir. Tavlama işlemi altını istenen yumuşaklığa getirerek baskı bölümüne hazırlar ve bu aşama ürünün son halini alması için kritik öneme sahiptir.
ALTININ DÖNÜŞÜMÜ: DÖKÜMDEN RULOYA
Cumhuriyet altınının üretim yolculuğu altının döküme girerek 22 ayar rulo haline getirilmesiyle başlıyor. Bu aşama, altının saflığını ve dayanıklılığını artırarak sonraki aşamalar için sağlam bir temel oluşturuyor.
Dökümden çıkan altın rulosu, hadde işlemiyle istenilen inceliğe getiriliyor. İnceltilen altın doğrama kısmında belirlenen ebatlara uygun pullar halinde kesiliyor. Bu aşama her bir Cumhuriyet altınının standart bir ağırlığa ve boyuta sahip olmasını sağlıyor.