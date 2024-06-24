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Evden eve mağduriyet

Taşınma sezonu başladı. Fiyatlar 25 bin ile 100 bin lira arasında değişirken, mağduriyetler de arttı. Sektör yetkilileri ise uyardı: Yetkili şirketlerle çalışın, taşıma sözleşmesi ve sigorta önemli...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Evden eve mağduriyet

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Yaz mevsiminin gelmesiyle taşınma sezonu da başlarken, sektör temsilcileri, 'yetkili şirket', 'taşıma sözleşmesi' ve sigorta uyarılarında bulundu. Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanı Ali Ayılmazdır, taşınma fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 30-40 düzeyinde bir artış olduğunu dile getirdi.

TAŞINMAK 25-100 BİN TL
Evden eve taşınma fiyatlarının 25 bin liradan başlayıp 80-100 bin liraya kadar çıktığını kaydeden Ayılmazdır, "İstanbul'da Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler, iki güne yayılan taşınmalar, dış cephe asansör kurulumlarında da maliyet artışları bu rakamları etkiliyor" dedi.

Taşınma işlerinin yüzde 50'sinin kentsel dönüşüm hareketliliğinden kaynaklandığına işaret eden Ayılmazdır, şu bilgileri verdi: "Depolamalara da ilgi yoğun. 2+1 bir evin eşyalarının depolama ücreti aylık 5 bin lira+KDV'den başlıyor."

DEPOYA AYDA 5 BİN TL
Ali Ayılmazdır, sektör olarak korsan taşıma konusunda sorunlar yaşandığını ve bu alanda denetimlerin artması gerektiğini söyledi. Tüketicilerin taşınma konusunda mağduriyet yaşadığını da anlatan Ayılmazdır, "Tüketicilere özellikle online platformlardan uzak durmalarını öneriyorum. Çünkü bu konuda çok mağduriyet yaşıyorlar. Taşıma sözleşmesi yapmalılar. Firmanın yetkili olup olmadığını derneğimize sorabilirler. Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul Bölge Müdürlüğü var, oradan da sorgulayabiliyorlar" diye konuştu.

MUTLAKA SÖZLEŞME DÜZENLENMELİ
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin taşıma sözleşmesini iyi okuması, sigortayı ise nakliye şirketi yapmıyorsa kendisinin yaptırması gerektiğini belirtti.

Ağaoğlu, "Kıymetli tüm ürünleri liste yapıp, taşıyıcıya da imzalattırıp kopyasını almanın yararı olur. Mağdur olanlar belgeleriyle 104 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda hakem heyetlerine e-Devlet'ten hiç bedel ödemeden başvurabilir" dedi.

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