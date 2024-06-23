SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Mini EYT paketi geliyor! 1.1 milyon kişi listede: Primi eksik olana 3'ü 1 arada müjde! 2000 sonrası...

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş gözlerini Meclis'e çevirmiş durumda. Özellikle küçük esnafı, ev kadınlarını ve çalışan anneleri ilgilendiren yeni düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor. İkinci EYT düzenlemesi, yaklaşık 1 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek önemli değişiklikler getirebilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 09:55 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:56
Mini EYT paketi geliyor! 1.1 milyon kişi listede: Primi eksik olana 3’ü 1 arada müjde! 2000 sonrası...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bayram sonrası, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, ikinci EYT düzenlemesi için gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclis'te yapılacak çalışmalar, özellikle esnaflar, ev kadınları ve çalışan anneler arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. EYT düzenlemesi kapsamında, Bağ-Kur'lu küçük esnafların SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesi ve prim gün sayılarının düşürülmesi gibi konular gündemde.



Küçük Esnaflar için Erken Emeklilik İmkanı
Planlanan düzenlemeyle birlikte, yaklaşık 1 milyon küçük esnafın 5 yıl erken emeklilik imkanına sahip olması hedefleniyor. Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesiyle, esnafların emeklilik süreçleri önemli ölçüde hızlanacak.



Emeklilik Yaşı ve Yıpranma Payı
Özellikle kadınların emeklilik yaşının, çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu da önemli bir gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu düzenleme, çocuk sahibi annelerin emeklilik hakkını daha erken elde etmelerini sağlayacak.



Ev Kadınlarına Destek
Ev kadınları için ise isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanması planlanıyor. Bu destekle birlikte, ev kadınlarının emeklilik sürecine aktif katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.



Asgari Ücret Üzerinden Hesaplama
Asgari ücret üzerinden yapılan hesaplama sonucunda, en düşük isteğe bağlı sigorta priminin 6 bin 400 TL olduğu ve bunun 2 bin 133 TL'sinin devlet tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Bu destekle, ev kadınlarının prim ödemelerinin yükü hafifletilecek.



İkinci EYT düzenlemesi, geniş bir kesimi doğrudan ilgilendiren ve önemli değişiklikler getirecek bir adım olarak görülüyor. Meclis'te alınacak kararlar, milyonlarca vatandaşın yaşamını etkileyebilecek nitelikte olup, emeklilik süreçlerini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul edecek | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?
İstanbul’da tatili sonrası trafik yoğunluğu! | YOL DURUMU
Montella, göz bebeğimiz Arda Güler’in yeleğini elinden böyle aldı! O görüntüler herkesi ayağa kaldırdı!
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor... Hangi konular masada?
Türkiye gri listeden çıkmaya gün sayıyor! Gözler 28 Haziran’da! Gri listeden çıkış borsa, TL ve enflasyonu nasıl etkileyecek?
Netanyahu ateşkes oyununun bittiğini ilan etti: Gazze’den çıkmıyor! Lübnan sınırında yeni cephe hazırlığı
Teröre Bozdoğan-45 darbesi: 2’si kırmızı 4’ü turuncu 2’si gri toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret
Yeni vergi paketinde neler var? Dikkat çeken ÖTV istisnası detayı! Sistem nasıl işleyecek? Süre 5 yıldan 10 yıla çıkıyor
Kaya Sabancı Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darp edilmedi mi? Hastanede verdiği ifade ortaya çıktı
Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Mahkeme reddetti! Savcı gerekçeleri bir bir sıraladı
Emekliye yeni maaş hesabı: Temmuz artışı nasıl uygulanacak? İşte kök aylık, taban maaş, ek ödeme ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Skandalı montaj diyerek savundu
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sergey Melikov’dan ilk açıklama: Savaş evimize geldi
Kısa çalışmada kurallar değişti! Yeni yönetmelik neler getirdi? İşte merak edilen soruların yanıtları...
SON DAKİKA