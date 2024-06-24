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Bayram tatilinde demir yollarını 7.5 milyon kişi kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 14-22 Haziran tarihlerinde demir yolu projeleriyle 7 milyon 519 bin 428 yolcu taşındığını ifade etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Bayram tatilinde demir yollarını 7.5 milyon kişi kullandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 14-22 Haziran tarihlerinde demir yolu projeleriyle 7 milyon 519 bin 428 yolcu taşındığını ifade etti.

Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setleriyle 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağlandığını aktaran Uraloğlu, "14-22 Haziran tarihlerinde hizmet veren YHT'lerimizle 326 bin 819 vatandaşımız seyahat etti. Bayram tatili döneminin başlangıcı olan 14 Haziran'da, 39 bin 962 kişiyle YHT ile taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, bu dönemde ana hat ve bölgesel trenlere de vagon ilavesiyle 15 bin 800 ek koltuk kapasite artışı sağlandığını kaydetti.

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