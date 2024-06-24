Antalya’da Kurban Bayramı tatilinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

Kurban Bayramı tatilinde otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da, son yılların en hareketli bayram tatili yaşandı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde sezonun açılışını yaptıklarını, Kurban Bayramı tatilinde ise yüksek sezonu yakaladıklarını söyledi.



Kavaloğlu, "Son yıllarda yaşadığımız en yoğun Kurban Bayramı tatiliydi. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar lüks otellerden yıldızı olmayan küçük tesislere Antalya geneli yüzde 100'e yakın doluluk yakaladı" dedi. TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin de "Son 10 yılın en hareketli turizm günlerini yaşadık" değerlendirmesini yaptı.



HAVADA REKOR

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda yeni rekor kırıldığını belirtti: "22 Haziran'da 199 bin 751 yolcu ve bin 175 uçak trafiğiyle yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı."

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