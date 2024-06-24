884 mühür görücüye çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde 5 yıllık bir çalışmayı sonuçlandırdı. Çalışmayla, envanterde yer alan 884 parça mühür incelenerek, literatürdeki yeri belirlendi. Tarihin kadim tanığı mühürler, Ankara Server Efendi Sergi Salonu'nda görücüye çıktı.

Projeye ve sergiye ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Makam mühürleri, müfettişlik mühürleri, resmî mühürler ve şahsi mühürlerin hepsi yapıldığı dönemin izlerini taşıyor. Osmanlı döneminin geleneksel sanat anlayışını ve hat sanatının estetik güzelliğini yansıtan parçalar, yıllara meydan okuyarak bugünlere ulaştı" ifadesini kullandı.