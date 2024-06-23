Sahte Anzer alarmı

Rize'nin Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer balının sahtelerinin üretilmesi yayla sakinlerini harekete geçirdi. Sahte bal satışlarını durdurmak için hukuki yollara başvuruldu. Anzer Ballıköy köyünde toplanan Anzerliler, sahtecilere karşı vatandaşları uyarmak için açıklama da yaptı.

Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe, gerçeğinin az üretilebilmesine rağmen ülke genelinde Anzer balı adı altında tonlarca sahte bal satıldığını söyledi. Peçe, köy sakinleri adına belirlenen sahte bal satıcılarına tazminat davası açılacağını kaydetti. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz de Anzer balı alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun coğrafi işaret bandrolü olduğunu vurguladı.