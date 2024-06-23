PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sahte Anzer alarmı

Rize'nin Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer balının sahtelerinin üretilmesi yayla sakinlerini harekete geçirdi. Sahte bal satışlarını durdurmak için hukuki yollara başvuruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Haziran 2024 Güncelleme 23 Haziran 2024, 06:58
Sahte Anzer alarmı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rize'nin Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer balının sahtelerinin üretilmesi yayla sakinlerini harekete geçirdi. Sahte bal satışlarını durdurmak için hukuki yollara başvuruldu. Anzer Ballıköy köyünde toplanan Anzerliler, sahtecilere karşı vatandaşları uyarmak için açıklama da yaptı.

Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe, gerçeğinin az üretilebilmesine rağmen ülke genelinde Anzer balı adı altında tonlarca sahte bal satıldığını söyledi. Peçe, köy sakinleri adına belirlenen sahte bal satıcılarına tazminat davası açılacağını kaydetti. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz de Anzer balı alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun coğrafi işaret bandrolü olduğunu vurguladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekli olurken kazandıran tarih: Nasıl hesaplanıyor? Haziran mı Temmuz mu?
Tel Aviv’de isyan ateşi büyüyor! Katil Netanyahu’nun istifası için on binlerce İsrailli yine sokaklara akın etti
Kirada yeni dönem: Temmuz’da neler değişecek? Ev sahibi yasal oranı az bulursa ne yapabilir?
Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller ve EURO 2024 gruplarında oluşan puan durumu
HDPKK’lı eski vekilden alçak paylaşım! Hainliğini afişe etti: Türkiye’nin mağlubiyetine sevindi, Portekiz’e destek verdi
Fenerbahçe’nin yeni teknik adamı Jose Mourinho İstanbul gecelerinde! Kameraları görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Bodrum’da metrelerce kuyruk: Trafikte denetimler artırıldı
Dağıldık! Türkiye Portekiz karşısında farklı kaybetti... İşte atılan goller
İzmir, Konak’ta vahşet! Konuşmak için dışarı çağırdığı eşini başından vurarak katletti! Caniden ’Sevdan bitti kibriti çaktım’ paylaşımı
İtalyanlar Fenerbahçe’nin transferini duyurdu! Batshuayi sonrası yeni forvet belli oldu
Adana’da sokak ortasında katliam! Bir kişi karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü: Polis her yerde arıyor
Yaptığı uyarı faciayı önledi! Devrilen otobüsteki görüntüleri ortaya çıktı... Polis memuru Nihal Uzpeder o anları anlattı
EURO 2024’ün en talihsiz golü! Samet Akaydin’in geri pasında kaleci Altay topu ağlarda gördü
Katil İsrail Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi’ne saldırdı: 42 kişi hayatını kaybetti!
İngilizler duyurdu: İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’de kurmak istediği kadro! Tam 6 transfer
SON DAKİKA