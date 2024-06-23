Otoyollardan 21 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 14-21 Haziran tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve kamu-özel işbirliğiyle yapılan otoyol ve köprüleri 21 milyon 67 bin 377 aracın kullandığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollardan 13 milyon 413 bin 68 araç geçtiğini söyleyen Uraloğlu, "Kamu-özel işbirliği ile hayata geçirilen projelerden de 7 milyon 654 bin 309 araç geçiş yaptı" dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 14-21 Haziran haftasında 580 bin 369 aracın geçiş yaptığına işaret eden Uraloğlu, köprünün 13 Haziran'da 186 bin 828 araç geçişiyle açıldığı günden bu yana en yüksek geçiş sayısına ulaşıldığını vurguladı.