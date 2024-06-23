Kas hastalarına yenilikçi çözüm

ALS ve felç gibi kas hastalıkları sebebiyle ellerini kullanamayan bireylerin hayatını kolaylaştırmak için harekete geçen Türk Telekom, hastaların bilgisayarlarını göz hareketleriyle kullanabilmesine olanak tanıyan yenilikçi çözüm için AR-GE çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, "Gözlük gibi harici bir ekipmana ihtiyaç olmadan, doğrudan bilgisayarın kamerasıyla göz hareket takibinin yapılabilmesine imkan sağlayan bu çözüm, hastaların bilgisayarlarını kolay ve rahat kullanmalarına olanak tanıyor" dedi.