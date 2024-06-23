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Her fiyata tatil

Türk tatilciler yat ve tekne kiralamayı artık daha çok tercih ediyor. Haftalık fiyatlar ise 80 bin liradan başlayıp 1 milyon liraya kadar çıkıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Haziran 2024 Güncelleme 23 Haziran 2024, 06:58
Her fiyata tatil

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Son yıllarda tatilcilerin tercihlerinde değişim yaşandı. Geleneksel tatil seçenekleri yerine yat veya tekne kiralama yaygınlaşmaya başladı. Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği Başkan Yardımcısı Selhan Cengiz, tekne tatilinin her şeyden önce özel bir tatil olduğunu söyledi.

NASIL KİRALANIYOR?
Cengiz, fiyatlar hakkında da bilgi verdi: "İki türlü tekne var. İlki kendiniz kiralıyorsunuz 'rent a car' gibi 3-4 kabinli tekneler var, amatör denizci belgesi veya kaptan ehliyetiniz varsa kendiniz kullanıyorsunuz. Onların haftalığı, tekne boyutuna ve yaşına göre, 80-150 bin lira arasında değişir. Bir de gulet dediğimiz teknelerle mavi yolculuk var. Onların fiyatları 175-200 bin ve 1 milyon lira arasında değişiyor. Tabii bunlar 5-6 kabinli teknelerimiz olduğu için, oldukça büyük tekneler. Bunların da iki, üç yıldızlısı var oteller gibi. Teknelerde de bir standart vardır, yazılı değildir ama bilinir. Boyuna, oda büyüklüğüne göre teknelerin kalitesi fark eder. Fiyatları boyu ve kalibresine göre değişiklik gösterebiliyor."

EN POPÜLER ROTALAR
Tatilcilerin en çok tercih ettiği rotalara da değinen Cengiz, rotaların genelde Antalya'dan başladığını dile getirdi. Cengiz, "En popüler rotamız bizim Göcek ve Fethiye koyları, ayrıyeten Hisarönü Körfezi, Bozburun, Selimiye, Orhaniye, Datça rotası mevcut. Bodrum ve Gökova Körfezi, Halikarnas balıkçısının ilk başladığı yeri o da çok güzel bir rota. Kalkan ve Kekova muhteşem bir rota. Ayrıca Göcek-Ekincik-Marmaris rotası da çok güzel bir rota" dedi.

BUNLARA DİKKAT!
Cengiz, tatilcilere de uyarılarda bulundu: "Sosyal medyadan ucuza tekne kiralamayın. Aldığınız ucuza tatil, pahalı bir hüsrana dönebilir. Sigortaları yok. Özel teknenin ticari faaliyet yaparken sigortası yoktur. Müşterisinin başına bir şey gelse sigortası yoktur. Biz ne yapıyoruz? Bizim teknelerimizde üçüncü şahıs sigortalarımız var. Bunlar önemli şeyler."

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