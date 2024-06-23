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3.8 milyon dosyaya arabulucu çözümü

İhtiyari arabuluculuğun 14 Kasım 2013'te hukuk sistemine kazandırılmasının ardından, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018'den, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019'dan ve tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'den itibaren arabuluculuk zorunlu olarak uygulanıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Haziran 2024 Güncelleme 23 Haziran 2024, 06:58
3.8 milyon dosyaya arabulucu çözümü

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İhtiyari arabuluculuğun 14 Kasım 2013'te hukuk sistemine kazandırılmasının ardından, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018'den, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019'dan ve tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'den itibaren arabuluculuk zorunlu olarak uygulanıyor.

Arabuluculukta bugüne kadar 5 milyon 956 bin 797 dosyanın sisteme girdiğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Müzakeresi tamamlanan 5 milyon 766 bin 703 dosyadan 3 milyon 830 bin 372'si anlaşmayla çözüme kavuşturuldu. Uygulamayla ortalama 689 mahkemenin iş yüküne tekabül eden uyuşmazlık, arabuluculukla sonuçlandı" dedi. İşte rakamlarla arabuluculuk sistemi:

- İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 2 milyon 129 bin 311 dosyadan 1 milyon 54 bin 805'i anlaşmayla sonuçlandı. Başarı oranı yüzde 51 oldu, dosyalar ortalama 10 günde çözüme kavuşturuldu.

- Ticari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 817 bin 718 dosyadan 327 bin 221'i anlaşmayla sonuçlandı. Başarı oranı yüzde 41 olurken, taraflar ortalama 20 günde uzlaştırıldı.

- Tüketici uyuşmazlıklarında bugüne kadar 415 bin 371 dosyada müzakere tamamlandı. Bunlardan 153 bin 84'ü çözüme kavuşturuldu. Başarı oranı yüzde 38 olarak gerçekleşti.

- İhtiyari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 2 milyon 333 bin 780 dosyadan 2 milyon 182 bin 274 dosyada anlaşma sağlandı. Anlaşma oranı yüzde 97 oldu.

- Kira davalarında arabulucuya başvuru sayısı 176 bin 769'u buldu. Bu başvurulardan 96 bin 461'i anlaşmayla sonuçlandı.

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