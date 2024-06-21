Emekli maaşını arttırmak mümkün! SSK, Bağ-Kur’lular için yüksek maaş alma formülü! Haziran, Temmuz ayları...

Türkiye'de emekli maaşları, hesaplanırken enflasyonun etkisi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle emeklilik başvurusu yapacakların dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri başvuru tarihidir. İşte detaylar...
Türkiye'de emekli maaşları, hesaplanırken enflasyonun etkisi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle emeklilik başvurusu yapacakların dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri başvuru tarihidir. İşte detaylar...
HAZİRAN VE TEMMUZ BAŞVURULARI
🔴 Haziran veya Temmuz ayında emeklilik dilekçesi verenler arasında emekli aylığı açısından bir fark oluşmuyor.
🔴Her iki durumda da emekli aylığı hesaplanırken, önceki yılın aralık ayına göre ortalama kazanç üzerinden güncelleme yapılıyor.
🔴Temmuz ayında verilen dilekçelerde ise ocak ve temmuz aylarındaki emekli aylığı zamları ekleniyor. Dolayısıyla, Haziran ile Temmuz arasında maaş açısından bir fark bulunmuyor.
ARALIK VE OCAK BAŞVURULARI
🔴 Aralık ayında dilekçe verenler ile Ocak ayında dilekçe verenler arasında emekli aylığı farkı olabilir.
🔴Aralık ayında dilekçe verenler için önceki yılın enflasyon ve büyümesine göre hesaplama yapılırken, Ocak ayında dilekçe verenler için ise daha sonraki yılın verileri baz alınır.
🔴 Bu durum, yıl içindeki emekli zamlarının güncelleme katsayısından daha fazla veya daha az olmasına bağlı olarak emekli aylığının değişmesine neden olabilir.
ÇALIŞANLAR İÇİN KIDEM TAZMİNATI
⚪ Temmuz ayı, çalışanlar için kıdem tazminatı açısından önemli bir dönemdir çünkü bu dönemde kıdem tazminatı tavanı memurlara yapılan zam kadar artar. Yüksek maaş alan sigortalılar için bu durum daha yüksek tazminat anlamına gelebilir. Dolayısıyla işten çıkış planları yaparken, bu tarihin dikkate alınması önemlidir.
⚪ Emeklilik dilekçesi verirken başvuru tarihinin, emekli aylığı ve kıdem tazminatı üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Haziran ve Temmuz başvuruları arasında maaş açısından fark olmamasına karşın, Aralık ve Ocak başvuruları arasında farklılık gözlenebilir. Bu nedenle sigortalılar, başvuru tarihlerini seçerken bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.