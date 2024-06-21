Emekli maaşını arttırmak mümkün! SSK, Bağ-Kur’lular için yüksek maaş alma formülü! Haziran, Temmuz ayları...

Türkiye'de emekli maaşları, hesaplanırken enflasyonun etkisi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle emeklilik başvurusu yapacakların dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri başvuru tarihidir. İşte detaylar...

🔴Temmuz ayında verilen dilekçelerde ise ocak ve temmuz aylarındaki emekli aylığı zamları ekleniyor. Dolayısıyla, Haziran ile Temmuz arasında maaş açısından bir fark bulunmuyor.

🔴Her iki durumda da emekli aylığı hesaplanırken, önceki yılın aralık ayına göre ortalama kazanç üzerinden güncelleme yapılıyor.

🔴 Haziran veya Temmuz ayında emeklilik dilekçesi verenler arasında emekli aylığı açısından bir fark oluşmuyor.

ARALIK VE OCAK BAŞVURULARI

🔴 Aralık ayında dilekçe verenler ile Ocak ayında dilekçe verenler arasında emekli aylığı farkı olabilir.

🔴Aralık ayında dilekçe verenler için önceki yılın enflasyon ve büyümesine göre hesaplama yapılırken, Ocak ayında dilekçe verenler için ise daha sonraki yılın verileri baz alınır.

🔴 Bu durum, yıl içindeki emekli zamlarının güncelleme katsayısından daha fazla veya daha az olmasına bağlı olarak emekli aylığının değişmesine neden olabilir.