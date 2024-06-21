SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekli maaşını arttırmak mümkün! SSK, Bağ-Kur'lular için yüksek maaş alma formülü! Haziran, Temmuz ayları...

Türkiye'de emekli maaşları hesaplanırken, bir önceki yılın enflasyon oranı dikkate alınıyor. Bu nedenle, emeklilik dilekçesi verildiği aydan sonraki ay başından itibaren maaş hesabı yapılıyor. Bu durum, başvuru tarihlerinin önemini ortaya çıkarıyor. İşte emekli maaşını arttırmanın formülü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 17:50 Güncelleme 21 Haziran 2024, 17:50
Emekli maaşını arttırmak mümkün! SSK, Bağ-Kur’lular için yüksek maaş alma formülü! Haziran, Temmuz ayları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de emekli maaşları, hesaplanırken enflasyonun etkisi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle emeklilik başvurusu yapacakların dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri başvuru tarihidir. İşte detaylar...

HAZİRAN VE TEMMUZ BAŞVURULARI

🔴 Haziran veya Temmuz ayında emeklilik dilekçesi verenler arasında emekli aylığı açısından bir fark oluşmuyor.

🔴Her iki durumda da emekli aylığı hesaplanırken, önceki yılın aralık ayına göre ortalama kazanç üzerinden güncelleme yapılıyor.

🔴Temmuz ayında verilen dilekçelerde ise ocak ve temmuz aylarındaki emekli aylığı zamları ekleniyor. Dolayısıyla, Haziran ile Temmuz arasında maaş açısından bir fark bulunmuyor.

ARALIK VE OCAK BAŞVURULARI

🔴 Aralık ayında dilekçe verenler ile Ocak ayında dilekçe verenler arasında emekli aylığı farkı olabilir.

🔴Aralık ayında dilekçe verenler için önceki yılın enflasyon ve büyümesine göre hesaplama yapılırken, Ocak ayında dilekçe verenler için ise daha sonraki yılın verileri baz alınır.

🔴 Bu durum, yıl içindeki emekli zamlarının güncelleme katsayısından daha fazla veya daha az olmasına bağlı olarak emekli aylığının değişmesine neden olabilir.

ÇALIŞANLAR İÇİN KIDEM TAZMİNATI

⚪ Temmuz ayı, çalışanlar için kıdem tazminatı açısından önemli bir dönemdir çünkü bu dönemde kıdem tazminatı tavanı memurlara yapılan zam kadar artar. Yüksek maaş alan sigortalılar için bu durum daha yüksek tazminat anlamına gelebilir. Dolayısıyla işten çıkış planları yaparken, bu tarihin dikkate alınması önemlidir.

⚪ Emeklilik dilekçesi verirken başvuru tarihinin, emekli aylığı ve kıdem tazminatı üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Haziran ve Temmuz başvuruları arasında maaş açısından fark olmamasına karşın, Aralık ve Ocak başvuruları arasında farklılık gözlenebilir. Bu nedenle sigortalılar, başvuru tarihlerini seçerken bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Teröristan tezgahı dağıldı PKK çıkmaza girdi! Elebaşı Sabri Ok’un son çırpınışları: Seçim için direneceğiz | Normalleşmeden rahatsızım
Timur Cihantimur’un duruşmasında neler yaşandı? Avukatlardan şoke eden talep: Babası varını yoğunu verir! Cezaevinde intihara mı kalkıştı? Boston’da yakalanmaları planlı mıydı?
Bodrum’da olaylı gece! Vedat Aşçı’nın dayak attırdığı Kaya Sabancı taburcu edildi: Gözümün üzerine yumruk attı
SON DAKİKA I Diyarbakır ve Mardin’de büyük anız yangını: 11 kişi hayatını kaybetti! Bakan Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
İstanbul’a akın var... Tatilciler dönüş yolunda | TRAFİK YOL DURUMU
MEMURUN ENFLASYON ‘FARK’I ARTTI! Memur ve memur emeklisine yeni tahmin geldi! Memurun Temmuz zamlı maaşı ne kadar olacak?
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu’nun yemeğini yiyecek mi?
Pençe Kilit’ten acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit oldu! | PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
SSK ve Bağ-kurluya yüzde 26.61 zam! Yeni tahmin geldi hesaplar değişti! | 2024 temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
Fenerbahçe transferleri açıkladı: Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan imzayı attı
Hakkari’deki şüpheli ölümde flaş detay! Fatma Nur Bezen’in erkek arkadaşı Muhammet Uzun bir gün önce...
Kıyma makineli cinayette yeni gelişme! Küçük kızın annesi yayına bağlandı! Korkunç gerçekleri anlattı
Annelere doğum izni 1 yıl mı oluyor? Başkan Erdoğan dikkat çekti hükümet düğmeye bastı! Kira ve kreş yardımı detayı | Doğum izni uzatılacak mı?
Uyuşturucu partileri, şantaj, tehdit... Hakime Gül A. hakkında yeni detay! FETÖ’cü kocasını polis sevgilisiyle aklatmış!
The Economist savaşta yeni cepheyi ilan etti! Ölüm makineleri geldi uluslararası hukuk devri bitti: Orduların tasması yapay zekada
SON DAKİKA