Dronelar için özel otoban

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, insansız hava araçları (İHA) ve droneların, şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmelerini sağlayacak hava koridorları ve güzergahlar oluşturacaklarını söyledi.

Hava araçlarının belirlenen güzergahların dışına çıkmasını engelleyeceklerini aktaran Uraloğlu, şöyle konuştu: "1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 İHA için temel hedefimiz, ulaşımın her modunda güvenliği sağlamak. İHA'lar ve droneların şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmelerini sağlayacak hava koridorları ve güzergahlar belirleyeceğiz. Bu sayede uygunsuz uçuşların önüne geçerek dronelar için güvenli hava sahası oluşturacağız." Uraloğlu, "Ayrıca droneların arıza, pil bitmesi veya olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmasına karşı da güzergahlar üzerine tamir istasyonları kurmayı planlıyoruz" dedi.