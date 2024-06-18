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Yatırımın yaşı yok!

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı ilk 5 ayda yüzde 9 artarken, en büyük artış yüzde 26 ile 0-14 yaş grubunda görüldü. Portföy ise yüzde 41 büyüdü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
Yatırımın yaşı yok!

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Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı ve yatırımcıların sermaye piyasalarında değerlendirdiği birikimleri bu yılın ilk 5 ayında artmaya devam etti. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, Borsa İstanbul'da bulunan yerli yatırımcıların sayısı Aralık 2023'e göre yüzde 9 artışla 8 milyon 296 bine ulaşırken, yabancı yatırımcıların sayısı 31 bin 945 oldu.

Borsa İstanbul'da yılın başından bu yana toplam yatırımcı sayısı yüzde 9 artışla 8 milyon 328 bin 250'ye çıktı. 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip yatırımcıların sayısı yılın ilk 5 ayında yüzde 30 yükselerek 243 bin 254 kişiye ulaştı. Yatırımcıların büyük çoğunluğunu 1 milyon 186 bin 756 kişi ile 30-34 yaş aralığındakiler oluştururken, ilk 5 ayda yatırımcı sayısındaki en büyük değişim yüzde 26 yükselişle 0-14 yaş aralığında gözlemlendi. Borsa İstanbul'da yatırım yapan yatırımcılar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 45 ila 49 yaşları arasındaki yatırımcılar 293 milyar 227 milyon lirayla en büyük portföy değerine sahip grup olurken, 3 milyar 241 milyon lira ile en düşük portföy değeri 15-19 yaş grubunda yer alıyor.

PORTFÖY DEĞERİ 5.9 TRİLYONA ÇIKTI
Mayıs sonu itibarıyla tüm yatırımcıların portföy değeri geçen yılın sonuna göre yüzde 41 artışla 5 trilyon 849 milyar 412 milyon liraya yükselirken, yerli yatırımcıların payı 3 trilyon 564 milyar 599 milyon lira ile toplam portföy değerinin yüzde 61'ini oluşturuyor. Söz konusu portföy değeri içinde yabancı yatırımcının payı ise yüzde 39'larda. İlk 5 ayda 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip yerli yatırımcı sayısı yüzde 31 artış göstererek 240 bin 31 oldu.

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