Kentsel dönüşüme hisseli tapu engeli! Uzmanlar uyardı: Aniden evsiz kalabilirsiniz! İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

BELEDİYELERİN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ UNUTULMAMALI
Belediyelerin imar planlarında yaptıkları değişikliğin de hisse paylarını etkileyeceğini unutmamak gerekiyor. Örneğin, hak sahibine ait 17 metrekarelik arsa payı, imar düzenlemesi sonucu 10 katlı binanın 5 kata düşmesi nedeniyle yarı yarıya azalabilir. İmar durumu nedeniyle, sahip olduğunuz 100 metrekarelik daire de 50 metrekareye inebilir.
BİR EVE ÜÇ SAHİP
Arsa tapusu bulunan hak sahibi kentsel dönüşüm öncesinde tek başına bir taşınmazın tamamının sahibi iken dönüşüm sonrasında hissesi oranında bir taşınmazda üç, dört ya da daha fazla ortaklı paylı mülkiyet sahibi olabilir. Aynı daireye birkaç kişi ortak olarak paylaşmak durumunda kalabilir. Bu durumda her ortak kendi payı üzerinde tasarruf hakkına sahip olacağından maliklerin sürekli olarak değiştiği bir ortaklık içine girebilirler.
ORTAKLIK KURULABİLİR
Hak sahibi kentsel dönüşüm öncesinde tek başına bir taşınmazın tamamının sahibi iken dönüşüm sonrasında hissesi oranında bir taşınmazda üç, dört ya da daha fazla ortaklı paylı mülkiyet sahibi olabileceğinin altını çizen avukat Barış Özdemir, "Bu durumda hukukumuz gereğince her ortak kendi payı üzerinde tasarruf hakkına sahip olacağından maliklerin sürekli olarak değiştiği bir ortaklık içine girebilirler" şeklinde konuştu.
KAYITLAR DÜZELTİLMELİ
Avukat Özdemir, hak sahiplerinin hisseleri karşılığında kentsel dönüşüm sonrasında kendisine düşen payın ne kadar olacağını dikkatli bir şekilde araştırmaları gerektiğine dikkat çekti. Hisse tapularında mal sahiplerinin arsada belirli oranda hissedar olduklarını söyleyen Özdemir, "Fiilen hisselerine karşılık geldiğini düşündükleri bağımsız bölümü kullansalar da tapularında yer alan bilgiler, bu hususları tam olarak karşılamamaktadır. Dolayısıyla dönüşüm öncesinde mal sahiplerinin sahibi oldukları taşınmazların tam olarak karşılayacak şekilde tapu sicil belgesinde yazılı olmasını sağlamaları gerek. Bunun için de önce kendi aralarında anlaşması aksi taktirde hukuki yollara başvurarak kayıtları düzelttirmeleri gerek" diye konuştu.
HİSSELİ EVE TALEP ARTTI
Sabah'ta yer alan habere göre; son dönemde konut fiyatlarındaki yükselişler sebebiyle vatandaş hisse tapulu evlere de talep gösteriyor. Fiyatlar hisse oranına göre değişse de, kat mülkiyetli bir eve kıyasla daha ucuz olduğu için bu evler tüketicilerin ilgisini çekiyor. Artan fiyatlar nedeniyle ev sahibi olamayanlar ya da ileride kentsel dönüşüme girerse değerlenir diye düşünen yatırımcılar hisse tapu evleri satın alıyor. Uzmanlar ise bu tip mülklerin alım-satımında hukuki bir engel olmadığını, ama alıcı açısından ciddi riskler taşıdığını belirtiyor.