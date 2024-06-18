Türk Telekom’dan siber güvenlik kampı

Siber güvenlik alanındaki yeteneklere ulaşmak ve siber güvenlik alanındaki insan kaynağı oluşturmak amacıyla Siber Güvenlik Kampı düzenleyen Türk Telekom, 5'inci dönem için başvuru sürecini başlattı. Siber güvenlik alanına ilgi duyan, aktif olarak çalışmayan ve staj yapmayan lisans 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin başvurabildiği Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Aslan, "Siber güvenlik alanına genç yetenekleri kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

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