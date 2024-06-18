Sahillere yaz denetimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla bu alana yönelik denetim takvimini oluşturdu. Ekiplerce, yaz aylarında başta Antalya, Muğla ve İzmir olmak üzere turizm beldelerinde denetim gerçekleştirilecek. Antalya, İzmir ve Muğla'ya yüzlerce denetim personeli takviyesi yapıldı.



Gece faaliyet gösteren eğlence mekanları, yat turizmi, plaj kulübü diye de bilinen beach clubların yanında otel ve pansiyonlara yönelik saha denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimler kapsamında restoranlar, işlek cadde ve sokaklardaki işletmeler de yer alacak. Özelikle gece kulübü, restoran ve beachlerde hasılat tespitleri yapılacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN