Para çekerken bunlara dikkat!

Nakit ihtiyacı olanların aklına ilk gelen seçenek ihtiyaç kredileri oluyor. encazip.com, merak edilen soruları yanıtladı:



İHTİYAÇ KREDİSİ VADE VE LİMİTLERİ NEDİR?

BDDK'ya göre en yüksek vade 50 bin liraya kadar olan krediler için 36, üstü için 24 ay.



ORANLAR NASIL DEĞİŞİYOR?

İhtiyaç kredisi faiz oranları günden güne ve bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Kredi notuna, yaşa, gelir düzeyine, risk skoruna göre farklılık gösteriyor.



NAKİT AVANS İLE FARKI NEDİR?

Nakit avansa kıyasla ihtiyaç kredisinin ödeme planı daha uzun vadeye yayılabilir. Krediyi 36 aya kadar vadelendirme imkânı var ancak nakit avansta eğer taksitli nakit avans değilse bir sonraki ekstrede çektiğiniz tutarı ödemeniz gerekir. Nakit avansın taksitli ödeme planı ise ihtiyaç kredisi kadar uzun olmayabilir. Bir diğer fark faiz oranları. Nakit avansın faiz oranları, kredi kullanımına göre daha yüksektir. Nakit avansın avantajı ise belge uğraşının olmaması.

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