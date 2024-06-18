İstanbul Havalimanı’nda en yüksek 2. uçuş sayısı

İstanbul Havalimanı'nda, Kurban Bayramı arifesi olan 15 Haziran Cumartesi günü 831 geliş ve 811 gidiş olmak üzere bin 642 sefer yapıldı. Bu seferlerle İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların en yüksek ikinci uçuş sayısına ulaşıldı. Havalimanı, bu uçuş sayısıyla Avrupa liderliğini sürdürdü. İstanbul Havalimanı'ndan, İngiltere'nin Manchester City ile İtalya'nın takımı Inter arasında geçen yıl oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ertesi günü, 10 Haziran 2023'te bin 794 uçuş planlanmış ve gerçekleşen bin 690 uçuşla tüm zamanların rekoru kırılmıştı.

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