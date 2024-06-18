İçerik üretimine koruma

Başta basın sektörü olmak üzere dijital alanda içerik üretimi yapan tüm kesimlerin dört gözle beklediği Dijital Telif Yasası'nda sona geliniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Dijital Telif Yasası genel itibarıyla içerik üreten kişi ile kurum ve kuruluşların ürettikleri içeriğe ilişkin telif haklarını koruma altına almayı amaçlıyor. Yani bir şekilde emek hırsızlığının önüne geçmek istiyor. Meclis'teki çalışmalar devam ediyor ve birkaç kurumla birlikte bu çalışmalar yürütülüyor" dedi.

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