Engellilere 2 kolaylık

Engelli vatandaşlar, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) kararıyla iki kazanım elde etti. Toplu taşıma araçlarındaki anons sistemi ile cezaevleri girişleri engellilere göre yeniden düzenlenecek. Bir vatandaşın 'sesli anons' yapılmaması şikayet üzerine harekete geçen KDK, tramvaylar, metro ve otobüsler dahil tüm toplu taşıma araçlarında 'sesli anons' başta olmak üzere engellilerin topluma eşit katılımının sağlayacak tedbirlerin hem belediyeler hem de ilgili idareler tarafından alınması kararını verdi.

Önder YILMAZ

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