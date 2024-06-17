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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Otoyollara güvenlik için 640 futbol sahası kadar ağ örüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çelik ağ uygulamasıyla Türkiye'nin yol güvenliğini sağladıklarını belirterek, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında ülke genelinde toplamda 4 milyon 596 bin 980 metrekare çelik ağ uygulaması yapıldığının altını çizen Uraloğlu, bunun, yaklaşık 640 futbol sahası büyüklüğüne denk olduğunu vurguladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Otoyollara güvenlik için 640 futbol sahası kadar ağ örüldü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çelik ağ uygulamasıyla Türkiye'nin yol güvenliğini sağladıklarını belirterek, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında ülke genelinde toplamda 4 milyon 596 bin 980 metrekare çelik ağ uygulaması yapıldığının altını çizen Uraloğlu, bunun, yaklaşık 640 futbol sahası büyüklüğüne denk olduğunu vurguladı.

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En fazla çelik ağ uygulamasının 587 bin metrekare çelik tel ağ ve 693 bin metrekare halka ağ ile Trabzon 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yol ağında yapıldığını aktaran Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: "İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü yol ağındaki, Sakarya-Mekece Devlet Yolu'nda 4 bin 200 metre uzunluğunda 30 bin metrekare, İzmir 2. Bölge Müdürlüğü ağındaki Denizli, Uşak, Muğla, İzmir, Manisa illerinde toplamda 260 bin metrekare çelik ağ yapımı tamamlandı. Bu yıl sonuna kadar da 30 bin metrekare çelik ağ sermeyi planlıyoruz."

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