Türkiye’nin toplam doğalgaz üretimi 807.3 milyon metreküp oldu!

Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı Eylül 2023 itibarıyla üreterek sisteme vermeye başlayan Türkiye'nin toplam doğalgaz üretimi, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 113 artarak 807.3 milyon metreküp oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yıllık doğalgaz raporuna göre; lisans sahibi şirketlerce satışa sunulan gazın üretiminin yapıldığı illerde, ilk sırada 337.8 milyon metreküple Karadeniz gazının ön plana çıktığı Zonguldak yer aldı. Zonguldak'ı 243.3 milyon metreküple Tekirdağ, 108.7 milyon metreküple Kırklareli, 55.9 milyon metreküple Düzce ve 55.9 milyon metreküple İstanbul izledi. Yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir alan olan Sakarya Gaz Sahası'nda üretim yapılan kısım 2 bin 200 kilometrekareden oluşuyor. Toplam sahanın yüzde 25'inde keşif yaparak üretime başlayan Türkiye, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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