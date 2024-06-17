TOGG’da maç keyfi

Kurban Bayram tatiliyle birlikte Euro 2024 heyecanı da başladı. Avrupa ülkelerinin kıyasıya mücadele ettiği maçlar, Türkiye'de ilk kez bir aracın ön panelinden de izlenebiliyor. T10X kullanıcıları, Türkiye'nin de yer aldığı Euro 2024'teki tüm maçları, Togg ekranından canlı olarak izleyebiliyor.

TOGG T10X'te sürücüler, yayını park halindeyken izleyebiliyor. Yolculuk sırasında sürücünün dikkatini dağıtmaması için ana ekran kapanıyor, açılmak istenmesi halinde "Lütfen yola odaklanın" uyarısı çıkıyor. Araç içinde bulunan sürücü dışındaki kişiler ise yolcu ekranları üzerinden maç keyfini çıkarmaya devam ediyor.

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