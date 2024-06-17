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İŞKUR 134 bin kişi aranıyor!

İŞKUR, ilk 5 ayda 211 bin kişiyi işe yerleştirirken, alımlarda başı turizm sektörü çekti. Halen pek çok sektörde 134 bin açık işe personel aranıyor..

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
İŞKUR 134 bin kişi aranıyor!

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Özel sektör İŞKUR aracılığıyla personel alımını tüm hızıyla sürdürüyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana 652 bini fazla kişiyi işe yerleştirdi. Mayıs'ta İŞKUR aracılığıyla 147 bin 867 işe yerleşme gerçekleşirken, ilk 5 aylık rakam ise 582 bini aştı. İŞKUR, Ocak-Mayıs döneminde 211 bin 526 kadını, 184 bin 220 genci, 16 bin 763 engelliyi ve 107 bin 476 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirdi. Ocak-Mayıs döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayide 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi' mesleklerinde gerçekleştirildi. Mayıs'ta İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 286 bin 845 oldu. İlk 5 ayda ise 1 milyon 144 bini aşkın açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (457.710) imalat sanayi sektöründe gerçekleşti. En çok açık iş 'özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı ve satış elemanı' mesleklerinde görüldü. İŞKUR'da halen 134 bin açık iş ilanı bulunuyor. Açık işlerde başı ise 29 bin 407 kişiyle beden işçileri çekiyor. Özel sektör 4 bin 984 temizlik görevlisi, 3 bin 89 servis elemanı arıyor.

MAKİNİST OLMAK İSTEYEN ARTTI
Mayıs ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından 7 bin 437 kişi yararlandı. Ocak-Mayıs döneminde ise 5 bin 767 program düzenlenirken, bunlardan 26 bin 246 kişi faydalandı. 5 bin 749 işbaşı eğitim programına 25 bin 736, 18 mesleki eğitim kursuna 510 kişi katıldı. 2024 yılında düzenlenen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer sırasıyla 'tren makinisti (demiryolu), kadın giyim modelist yardımcısı ve çağrı merkezi elemanı' mesleklerinde görüldü.

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