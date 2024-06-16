Asgari ücretli doktor olmayacak

Vergi ve tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer alacağı teklifler Kurban Bayramı sonrasında Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Asgari Kurumlar Vergisi uygulamasına göre Türkiye'de faaliyet gösteren yerli firmalar istisnalardan yararlansalar bile en az yüzde 15 kurumlar vergisi ödeyecek. Hangi koşullarda Türk firmalardan asgari kurumlar vergisi alınacağına ilişkin detaylar da yasada yer alacak.

KLİNİKTE KAÇAK VAR

Asgari Gelir Vergisi uygulamasına göre doktor, dişçi, mali müşavir gibi serbest meslek erbabından peşin vergi alınacak. Bu yapılırken bir alt sınır belirlenecek. Yıl sonunda giderleri ile ilgili belgeler sunulup zarar ettiği gösterilirse mahsuplaşmaya gidilecek. Ama buradaki amaç zarar etse de alt sınırdan bile olsa bir vergi ödenmesi şeklinde belirlendi.

AK Parti kurmayları, "Bugün özel muayenehanesi olan diş hekimi veya doktorların büyük bölümü hastasına verdiği hizmet karşılığında belge veya fatura vermiyor bile. Vergi kaçağı var bu alanda. Yaptığımız etki analizinde bunu gördük. Her ne olursa olsun, getirecek vergisini peşin ödeyecek. Sonra yaptığı bir gider varsa, bu vergiden düşecek, belgelendirecek. Buna göre bir kademelendirme olacak" dedi.