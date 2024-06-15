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Para transferlerinde yeni dönem başladı! IBAN ile EFT havale FAST bundan böyle...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finans sektöründe sürekli yenilikler sunarak büyük bir dönüşümü liderlik ediyor. Son olarak geliştirilen Ödeme İste Katman Servisi, yani bilinen adıyla FAST sistemi günlük finansal işlemleri kolaylaştırarak adeta bir devrim yaratıyor. Bu sistem alacaklıların borçlularından anlık ödeme talepleri göndermelerine olanak tanıyor, böylece alacakların yönetimi daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşiyor.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 15:59 Güncelleme 15 Haziran 2024, 15:59
Para transferlerinde yeni dönem başladı! IBAN ile EFT havale FAST bundan böyle...

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FAST sistemi, özellikle kişisel ödemelere odaklanarak piyasaya sürüldü. Bu hizmet sayesinde, kişiler arası ödeme işlemleri alacaklının inisiyatifiyle başlatılabiliyor. Servis, ödemenin gerçekleşmesi için gerekli iletişim ve onay mekanizmalarını barındırıyor; bu da para transferlerini daha hızlı ve kolay hale getiriyor.

GENİŞLEYEN KULLANIM ALANLARI

Ödeme İste Katman Servisi, kişisel ödemelerin ötesine geçerek, e-ticaret ödemeleri, elektronik talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanıyor.

Bu genişleyen kullanım alanlarıyla servis, ödeme ekosistemindeki çeşitliliği ve katma değeri artırma hedefinde.

Servis para transferlerini hızlı ve pratik hale getirmek için gerekli iletişim ve onay süreçlerini sağlayarak ödemelerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırıyor.

7/24 KESİNTİSİZ HİZMET

FAST sistemi, haftanın her günü, günün her saati kesintisiz hizmet vererek kullanıcılara anlık ve güvenli para transferi imkanı sunuyor.

2023 yılı itibarıyla sisteme katılan banka sayısının 36'ya ulaşması kullanıcılara geniş bir erişim ve pratiklik sunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yeniliklerle birlikte ödeme sistemlerindeki gelişmeleri desteklemeye ve kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmeye odaklanıyor.

Ödeme İste Katman Servisi, bankanın finansal teknolojilerde sunduğu yeniliklerden yalnızca bir tanesi olarak sektördeki yerini sağlamlaştırıyor.

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