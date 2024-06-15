Para transferlerinde yeni dönem başladı! IBAN ile EFT havale FAST bundan böyle...

FAST sistemi, özellikle kişisel ödemelere odaklanarak piyasaya sürüldü. Bu hizmet sayesinde, kişiler arası ödeme işlemleri alacaklının inisiyatifiyle başlatılabiliyor. Servis, ödemenin gerçekleşmesi için gerekli iletişim ve onay mekanizmalarını barındırıyor; bu da para transferlerini daha hızlı ve kolay hale getiriyor.