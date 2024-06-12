Borsa İstanbul yükselişte! | 12 Haziran BIST 100 son durum | Hangi sektör kazandırdı?

Borsa İstanbul'da endeks güne yüzde 0,11 yükselişle 10.062,81 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,43 puan ve yüzde 0,11 artarak 10.062,81 puana çıktı.
BORSADA HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 0,02 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile metal eşya makina olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,68 ile bilişim oldu.
5 GÜNLÜK DÜŞÜŞ SERİSİ BİTTİ
Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 artışla 10.051,37 puandan tamamladı. Böylece endeks, üst üste 5 günlük düşüş serisine son verdi.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.