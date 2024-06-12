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Borsa İstanbul yükselişte! | 12 Haziran BIST 100 son durum | Hangi sektör kazandırdı?

Dün üst üste 5 günlük düşüş serisine son veren Borsa İsanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 10.062,81 puandan başladı. Peki borsada hangi sektör kazandırdı?

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 10:20 Güncelleme 12 Haziran 2024, 10:20
Borsa İstanbul yükselişte! | 12 Haziran BIST 100 son durum | Hangi sektör kazandırdı?

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Borsa İstanbul'da endeks güne yüzde 0,11 yükselişle 10.062,81 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,43 puan ve yüzde 0,11 artarak 10.062,81 puana çıktı.

BORSADA HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 0,02 azalırken, holding endeksi yüzde 0,11 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile metal eşya makina olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,68 ile bilişim oldu.

5 GÜNLÜK DÜŞÜŞ SERİSİ BİTTİ
Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 artışla 10.051,37 puandan tamamladı. Böylece endeks, üst üste 5 günlük düşüş serisine son verdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırdığını aktaran analistler, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesinin beklendiğini dile getirdi.

Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, Powell'ın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını vurguladı.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ile Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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