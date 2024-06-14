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Tatil göçü başlıyor: 10 milyon kişi yollara düşüyor

10 milyon kişi bayram tatili için bugün akşamdan itibaren yollara düşecek. Turistik yerlere giden aileler en az 20 bin lira harcayacak...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Haziran 2024 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
Tatil göçü başlıyor: 10 milyon kişi yollara düşüyor

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Okulların tatile girmesi ve Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla tatil bölgelerine turist akını yaşanacak. Yaklaşık 3 milyonu turistik amaçlı olmak üzere 10 milyon kişi yer değiştirecek.

KIYILARDA % 80 DOLULUK
Milyonların bugün akşamdan itibaren yollara düşmesi beklenirken, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, "Kıyılarda misafirlerimizin yoğunlaşmasıyla yüzde 80'lere yaklaşan doluluk oranlarına ulaşılmasını bekliyoruz" dedi. Anadolu şehirlerine yönelik kültür turlarında artış öngördüklerine dikkati çeken Eresin, "Ancak Anadolu'ya yapılan ziyaretler daha çok aile, akraba, memleket ziyaretlerine yönelik olacaktır. İstanbul'u çevreleyen yakın turizm destinasyonlarında da yoğunluk bekliyoruz. Şehir otellerinde yerli misafir açısından her zaman olduğu gibi bu bayram döneminin de sakin geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.

HER BÜTÇEYE GÖRE VAR
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da fiyatlara ilişkin bilgi verdi. Bağlıkaya, "Türkiye dört mevsim tatil yapılabilecek, her bütçeye uygun tatil seçeneklerinin olduğu bir ülke. Tatil fiyatlarında vatandaşlarımızın tercih ettiği tatil destinasyonu, tesis türü, yıldızı ve almak istediği hizmetlere göre çok geniş bir yelpaze söz konusu. Bayram döneminde 2 yetişkin 2 çocuktan oluşan 4 kişilik bir aile için 5 günlük otel fiyatı 20 bin liradan başlıyor. Tesisin bulunduğu bölge, konum ve verilen hizmetin niteliğine göre tatil fiyatları artış gösteriyor" dedi.

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