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Vatandaşlara 4.471 TL devlet desteği ödeniyor! 18 ile 55 yaş arasında olanlar hemen alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde, sosyal yardımların kapsamı giderek genişliyor. Son olarak hayata geçirilen İşe Yönlendirme Yardımı, iş arayan vatandaşlara yeni umutlar ve önemli destekler sunuyor. Bu yenilikçi yardım modeli, ihtiyaç sahibi bireylere iş bulma süreçlerinde ciddi kolaylıklar sağlayarak, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını teşvik ediyor. İşe Yönlendirme Yardımı, sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda iş arayanların yeteneklerini geliştirmelerine ve iş bulma becerilerini artırmalarına yönelik eğitim ve rehberlik hizmetleri de sunuyor. Bu kapsamda düzenlenen mesleki eğitim programları, bireylerin iş gücü piyasasında daha rekabetçi hale gelmelerine yardımcı oluyor.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 09:22 Güncelleme 15 Haziran 2024, 09:22
Vatandaşlara 4.471 TL devlet desteği ödeniyor! 18 ile 55 yaş arasında olanlar hemen alıyor

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İşe Yönlendirme Yardımı, özellikle iş arayan ve çalışabilecek durumda olan vatandaşlara yönelik tasarlanmış bir sosyal destek programıdır. Bu program kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun kişilere, iş bulma sürecinde maddi destek sağlanıyor. Destekten yararlanabilmek için, kişilerin 18 ile 55 yaş arasında olmaları ve çalışmalarına engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.

İşe Yönlendirme Süreci Nasıl İşliyor?

Programa dahil olan kişiler, Aile Bakanlığı tarafından önceden belirlenen kriterlere göre seçiliyor ve kişisel bilgileri İŞKUR'a iletiliyor. İŞKUR, bu bilgiler doğrultusunda uygun iş pozisyonlarını belirleyerek iş arayanlarla işverenler arasında bir köprü görevi görüyor.

İŞKUR tarafından ayarlanan iş görüşmelerine katılan bireyler, görüşme sonucunda işe alınsalar da alınmasalar da Aile Bakanlığı tarafından belirli bir maddi destek alıyorlar.

İŞKUR ve Aile Bakanlığı İşbirliği

Bu süreçte İŞKUR, iş arayan vatandaşların iş görüşmesine kadar olan süreçte aktif bir rol oynuyor. İş görüşmesi düzenleniyor ve bu görüşmeye katılan bireyler, işe alınma durumlarına bakılmaksızın devlet tarafından destekleniyor.

Bu sistem sayesinde, vatandaşların iş bulma şansları artırılırken, aynı zamanda ekonomik olarak da desteklenmeleri sağlanıyor.

2023 yılı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcıları için bir kez ödenen ve geçen yıl 2 bin 157 lira olan "İşe Başlama Yardımı"nın bu yıl 4 bin 471 lira olarak ödeneceğini açıklamıştı. Bu anlamda 2024 yılı için henüz bir açıklama gelmedi.

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