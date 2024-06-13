Vatandaşlara 4.471 TL devlet desteği ödeniyor! 18 ile 55 yaş arasında olanlar hemen alıyor

Bu süreçte İŞKUR , iş arayan vatandaşların iş görüşmesine kadar olan süreçte aktif bir rol oynuyor. İş görüşmesi düzenleniyor ve bu görüşmeye katılan bireyler, işe alınma durumlarına bakılmaksızın devlet tarafından destekleniyor.

2023 yılı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcıları için bir kez ödenen ve geçen yıl 2 bin 157 lira olan "İşe Başlama Yardımı"nın bu yıl 4 bin 471 lira olarak ödeneceğini açıklamıştı. Bu anlamda 2024 yılı için henüz bir açıklama gelmedi.

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