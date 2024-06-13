Fitch: Risk azaldı

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, Türk bankalarının son bir yılda yaklaşık 4.6 milyar dolar sermaye benzeri ihracı olduğunu ve dış finansman kaynaklı risklerinin azaldığını belirterek, Türkiye'de kredi büyüme hızının azalmasına rağmen ekonomik büyümenin ilk çeyrekte yüksek seyrettiğini söyledi. Türkiye ekonomisinde resesyon beklentilerinin olmadığını vurgulayan Kılınç, "Türkiye'de bu yıl yüzde 2.8 büyüme öngörüyoruz ama ilk çeyrekteki güçlü büyüme, yıl sonu büyüme beklentimizi yukarı çekebilir" dedi.

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