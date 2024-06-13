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Bayramda rota Antalya: Uçak ve otel rezervasyonu yağdı

9 günlük bayram tatilinde yurt içi uçak bileti ve otel rezervasyonlarında ilk sırayı Antalya alırken, yurt dışında da Tiran, Podgoritsa ve Priştine ilk 3’e yerleşti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Haziran 2024 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:03
Bayramda rota Antalya: Uçak ve otel rezervasyonu yağdı

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Kurban Bayramı tatili hafta sonunda başlıyor. Bu dönemde 3 milyona yakını turistik olmak üzere 10 milyon kişinin seyahate çıkması bekleniyor. 9 güne uzayan bayram tatilinin gözde rotaları da belli oldu. Enuygun verilerine göre, yurt içinde uçak bileti ve otel rezervasyonlarında ilk sırayı Antalya aldı.

Uçak biletinde Antalya'yı sırasıyla Trabzon, Diyarbakır, Van ve Bodrum izledi. Otel rezervasyonlarında da Antalya'yı, Bodrum ve İzmir otelleri takip etti. Yurt dışında ise vizesiz rotalar tercih edilirken, ilk sırayı Arnavutluk'un başkenti Tiran aldı. Tiran'ı Podgoritsa ve Priştine şehirleri takip etti. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da yurt içinde Bodrum, Kemer, Marmaris, Side, Belek, Alanya, Çeşme'nin ilgi çeken destinasyonlar arasında yer aldığını söyledi. Bağlıkaya, "Kültür turu rezervasyonlarında da geçen yılki bayram rezervasyonlarına göre yüzde 40'ları aşan artış söz konusu. Mardin ve GAP bölgesi, kültür turlarında öne çıkan destinasyonlar arasında" dedi. Bayram tatilinde yurt dışı turlara da ilginin yoğun olduğunu belirten Bağlıkaya, "KKTC öne çıkarken, Balkan ülkeleri ve Mısır'daki tatil bölgeleri de ilgi görüyor" diye konuştu.

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